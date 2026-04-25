Інтерфакс-Україна
Події
20:12 25.04.2026

Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном у Пакистані

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив про скасування поїздки своїх переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном.

"Вони більше не здійснюватимуть 18-годинні перельоти лише для того, щоб посидіти там і проводити марні обговорення", – наводить його слова Fox News.

"У нас в руках – усі карти. Іранці можуть зв'язатися з нами у будь-який час, коли захочуть", – додав американський президент, говорячи про подальший переговорний процес.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що Віткофф і Кушнер вилетіли до Ісламабаду. Передбачалася зустріч Віткоффа та Кушнера з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі, передавали ЗМІ.

Сам Аракчі раніше у суботу завершив переговори у Пакистані та вже покинув цю країну. Очікується, що наступний пункт його міжнародного турне – Оман.

 

