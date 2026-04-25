Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном у Пакистані
Президент США Дональд Трамп заявив про скасування поїздки своїх переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном.
"Вони більше не здійснюватимуть 18-годинні перельоти лише для того, щоб посидіти там і проводити марні обговорення", – наводить його слова Fox News.
"У нас в руках – усі карти. Іранці можуть зв'язатися з нами у будь-який час, коли захочуть", – додав американський президент, говорячи про подальший переговорний процес.
Раніше телеканал CNN повідомляв, що Віткофф і Кушнер вилетіли до Ісламабаду. Передбачалася зустріч Віткоффа та Кушнера з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі, передавали ЗМІ.
Сам Аракчі раніше у суботу завершив переговори у Пакистані та вже покинув цю країну. Очікується, що наступний пункт його міжнародного турне – Оман.