Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини Аніту Орбан та з нетерпінням чекає на спільну роботу.

"Вітаю @_OrbanAnita з її призначенням не лише на посаду міністра закордонних справ, а й віце-прем'єр-міністра Угорщини. Бажаю своїй майбутній колезі чудових результатів на цій важливій посаді", – написав він у соцмережі Х ввечері суботи.

Сибіга зазначив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу на благо українсько-угорських двосторонніх відносин, заснованих на взаємній вигоді, взаємній повазі та спільних інтересах, а також на силі та стійкості Європи.