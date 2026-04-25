Інтерфакс-Україна
20:07 25.04.2026

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу
 Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини Аніту Орбан та з нетерпінням чекає на спільну роботу.

"Вітаю @_OrbanAnita з її призначенням не лише на посаду міністра закордонних справ, а й віце-прем'єр-міністра Угорщини. Бажаю своїй майбутній колезі чудових результатів на цій важливій посаді", – написав він у соцмережі Х ввечері суботи.

Сибіга зазначив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу на благо українсько-угорських двосторонніх відносин, заснованих на взаємній вигоді, взаємній повазі та спільних інтересах, а також на силі та стійкості Європи.

Теги: #угорщина #сибіга #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 25.04.2026
Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

20:35 24.04.2026
Аракчі вирушає в Ісламабад із письмовою відповіддю на пропозиції США - ЗМІ

Аракчі вирушає в Ісламабад із письмовою відповіддю на пропозиції США - ЗМІ

10:41 24.04.2026
Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

19:32 22.04.2026
Україна демонструватиме кроки назустріч Угорщині, сусіди мають жити в мирі – Зеленський

Україна демонструватиме кроки назустріч Угорщині, сусіди мають жити в мирі – Зеленський

16:23 22.04.2026
Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

15:25 22.04.2026
У МЗС підтвердили інформацію про ДТП у Болгарії, через яке загинули двоє українців та ще 16 зазнали поранень

У МЗС підтвердили інформацію про ДТП у Болгарії, через яке загинули двоє українців та ще 16 зазнали поранень

10:29 22.04.2026
"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

10:12 22.04.2026
Сибіга: У мене вже відбувся текстовий обмін з майбутньою главою МЗС Угорщини

Сибіга: У мене вже відбувся текстовий обмін з майбутньою главою МЗС Угорщини

10:07 22.04.2026
Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

10:05 22.04.2026
Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

