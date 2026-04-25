Інтерфакс-Україна
Події
19:51 25.04.2026

Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

1 хв читати
Фото: Дніпропетровська ОВА

Відомо про 10 поранених через російську ракетну атаку по Дніпру ввечері суботи, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Уже десять поранених через вечірню атаку росіян на Дніпро. Вісім – у лікарні. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років. Всім надають необхідну меддопомогу", – написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих, серед них – дві дитини.

 

Теги: #дніпропетровська #наслідки #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 25.04.2026
Вісім загиблих в Дніпрі, ще 49 людей зазнали поранень – ОВА

18:50 25.04.2026
Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

17:54 25.04.2026
Сім цивільних дістали поранень на Херсонщині впродовж дня через атаки російських дронів – прокуратура

09:24 25.04.2026
Одна людина загинула, ще семеро постраждали через обстріли Харківщини протягом доби

08:56 25.04.2026
ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

08:29 25.04.2026
Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

00:46 25.04.2026
Російський БпЛА поцілив по багатоповерхівці у Харкові, даних щодо постраждалих немає

09:47 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

08:57 24.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

08:01 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 40 населених пунктів Запорізької області, одна жертва і постраждала

ВАЖЛИВЕ

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

Зеленський прибув до Азербайджану – прессекретар

ОСТАННЄ

Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном у Пакистані

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Віктор Орбан покидає угорський парламент

Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

Нардеп Железняк назвав "фейками" твердження Броневицького щодо Берлінської

До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

Ворог знов атакував Дніпро, пошкоджено підприємство – ОВА

Каллас напередодні 40-х роковин катастрофи на ЧАЕС закликала РФ припинити атаки на ядерні об'єкти України

Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

Сирський наказав перевірити організацію забезпечення бійців, які виконують завдання на передньому краї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА