Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

Відомо про 10 поранених через російську ракетну атаку по Дніпру ввечері суботи, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Уже десять поранених через вечірню атаку росіян на Дніпро. Вісім – у лікарні. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років. Всім надають необхідну меддопомогу", – написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих, серед них – дві дитини.