Віктор Орбан покидає угорський парламент

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився від депутатського мандату у парламенті країни після 36 років роботи.

У відеозверненні на сторінці у Facebook він заявив, що його присутність у парламенті не потрібна, але він зосередиться на реорганізації партії Fidesz.

Як повідомляє журналіст-розслідувач Саболч Пані, Орбан, ймовірно, планує цього літа відправитися у тривалу поїздку до США, де вже проживають керівники його бізнес-імперії –дочка та зять – і де він міг би знайти притулок від судового переслідування.