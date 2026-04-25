19:40 25.04.2026

Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

Національній асоціації адвокатів України (НААУ) відбулася церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу студентських правотворчих ініціатив "Нова Україна: безпековий договір очима молодих правників".

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в НААУ, конкурс був присвячений підготовці студентських проєктів міжнародно-правового договору для України після завершення війни. Його організували Центр правничої інформації, професійного розвитку та експертних досліджень Юридичного інституту КНЕУ ім. В.Гетьмана разом із Молодіжним комітетом НААУ – UNBA NextGen.

Перше місце посіла студентка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Анжеліка Іваницька. Її роботу відзначили за високий рівень юридичної техніки, структуру та доктринальну глибину.

Друге місце отримала представниця цього ж вишу Ірина Євдоченко – за інноваційну концептуальну архітектуру, зокрема ідею цифрового посольства та алгоритму 24/72.

Третє місце присудили Анні Корніяш з Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Окремий приз організаторів отримав студент Івано-Франківського інституту "Одеська юридична академія" Євген Жураковський – за оригінальну правотворчу ідею, зокрема механізм неповної сесії та підхід до правонаступництва зобов'язань.

Переможці отримали грошові винагороди від 50 тис. до 200 тис. грн. Призовий фонд забезпечили адвокатські об'єднання Barristers та Dgravity Legal.

Роботи переможців будуть презентовані у дипломатичному середовищі, зокрема за участю представників Ради Європи, а також представити на рівні державних інституцій, залучених до питань міжнародної відповідальності за злочини, вчинені рф проти України.

Під час церемонії голова Центру правничої інформації КНЕУ ім. В.Гетьмана Олексій Шевчук наголосив, що така ініціатива проводиться в Україні вперше, а її учасники фактично стали першопрохідцями у новому форматі залучення студентів до правотворчої роботи у сфері національної безпеки та міжнародного права.

"Важливо, щоб талановита молодь не шукала можливостей для професійного розвитку лише за кордоном, а могла реалізовувати себе в Україні. Саме тому організатори планують зробити конкурс щорічним", – сказав він.

Шевчук звернув увагу студентів і на практичне значення участі в конкурсі. За його словами, перемога у всеукраїнському конкурсі з підготовки безпекового договору може стати для молодих правників важливим елементом професійного портфоліо та першим кроком до роботи в міжнародних правових інституціях.

Переможці подякували організаторам за можливість представити власні ідеї. Зокрема, А.Іваницька зазначила, що, навчаючись за спеціалізацією законодавчої діяльності та нормопроєктування, шукала можливість проявити себе саме в такому форматі. Є.Жураковський пояснив, що під час підготовки проєкту договору намагався звернутися до механізмів міжнародного права, які існували ще до Другої світової війни, та перевірити, як вони можуть працювати в сучасних умовах.

Завершуючи церемонію, організатори закликали студентів не зупинятися на конкурсній роботі, а продовжувати писати, виступати, брати участь у професійних ініціативах і використовувати такі можливості для подальшого розвитку в юридичній професії.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 23.04.2026
Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

08:53 12.04.2026
Конференція студентів КНУ ім Шевченка просить Міносвіти відсторонити ректора Бугрова на період перевірки

17:07 08.04.2026
Студенти відтепер купуватимуть пільгові квитки на приміські поїзди та City Express у застосунку УЗ

15:09 08.04.2026
НААУ зареєструвала громадську організацію "Справедливість для України" – Єрмак

12:42 01.04.2026
Біля КНУ ім. Шевченка проходить студентська акція за відсторонення ректора на час перевірки

00:12 14.03.2026
У Парижі відбулася зустріч зі студентами Sciences Po та членами Глобальної коаліції українських студій – Зеленський

10:15 03.03.2026
Єрмак очолив комітет захисту постраждалих від збройної агресії проти України при Нацасоціації адвокатів

11:50 15.02.2026
Міносвіти: в українських вишах навчається понад 21 тис. іноземних студентів, 390 - із РФ

12:12 30.01.2026
У столиці ЄС відкрився офіс НААУ

00:51 14.01.2026
Бригадний генерал Усов увійшов до складу комісії конкурсу молодих правників

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

Зеленський прибув до Азербайджану – прессекретар

Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном у Пакистані

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

Віктор Орбан покидає угорський парламент

Вісім загиблих в Дніпрі, ще 49 людей зазнали поранень – ОВА

Нардеп Железняк назвав "фейками" твердження Броневицького щодо Берлінської

Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

Ворог знов атакував Дніпро, пошкоджено підприємство – ОВА

Каллас напередодні 40-х роковин катастрофи на ЧАЕС закликала РФ припинити атаки на ядерні об'єкти України

