19:34 25.04.2026

Вісім загиблих в Дніпрі, ще 49 людей зазнали поранень – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до восьмі, ще 49 осіб зазнали поранень, зокрема, через удар у ввечері суботи зазнали поранень троє людей, серед них – дві дитини, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє людей поранені через вечірню атаку росіян на Дніпро. Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Поранена й 50-річна жінка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі.

За його словами, рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу.

"З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло. Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей", – зазначив Ганжа.

 

