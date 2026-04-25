Нардеп Железняк назвав "фейками" твердження Броневицького щодо Берлінської

Народний депутат України Ярослав Железняк (партія "Голос") назвав фейками твердження експрокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслава Броневицького щодо директорки Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, зокрема, щодо її залучення до розробки пакету законопроєктів Defence City.

"Не люблю коментувати фейки. Особливо фейки від продажного ідіота, який ще пару днів до МіндічГейту стверджував що плівок Міндіча не існує))) Але я навіть не про це. "Defence City" – це пакет законопроектів, які проходив через наш Комітет ВРУ. Так ось: Марія Берлинської НІКОЛИ не була залучена до цього процес", – написав він у Телеграмі.

Железняк зазначив, що: "навіть теоретично, пані Берлинська тут не може фігурувати. Не говорячи вже про її репутацію порядної людини".

Як повідомлялось, волонтерка, Берлінська заявила про інформаційну атаку на неї та спростувала розповсюджену інформацію про нібито роботу на фігуранта справи "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері бізнесмена Тимура Міндіча та ексміністра оборони, секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова.

Раніше експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький опублікував в Телеграм картинки з нібито текстовими розшифровками аудіозаписів фігурантів справи "Мідас", отриманих, як від стверджує, зі власних джерел, в яких згадують про волонтерку. Картинки поширила низка блогерів, а також народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Військовослужбовець, аеророзвідник, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко, коментуючи можливе фінансування Берлінської, зазначив, що та користується автомобілем, якому більше 20 років, і повідомив, що минулої зими волонтерка позичала у нього 17 тис грн на ремонт, і лише нещодавна змогла повернути позичену суму.

В свою чергу, ексголова Офісу президента України (2019-20), адвокат Андрій Богдан стверджує, що Берлінська співпрацює зі Службою безпеки України після організації виставки виробників дронів у Чернігові у 2023 році, по якій російські окупанти завдали удару.

Голова БФ "Успішна Україна", директор Інституту державної ефективності, ексміністр екології та природних ресурсів України (2014-2015) Ігор Шевченко вважає, що з великою вірогідністю атака на Берлінську "висмоктана з пальця, побудована на домислах, припущеннях і відвертих маніпуляціях".