Інтерфакс-Україна
Події
19:26 25.04.2026

Нардеп Железняк назвав "фейками" твердження Броневицького щодо Берлінської

2 хв читати
Народний депутат України Ярослав Железняк (партія "Голос") назвав фейками твердження експрокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслава Броневицького щодо директорки Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, зокрема, щодо її залучення до розробки пакету законопроєктів Defence City.

"Не люблю коментувати фейки. Особливо фейки від продажного ідіота, який ще пару днів до МіндічГейту стверджував що плівок Міндіча не існує))) Але я навіть не про це. "Defence City" – це пакет законопроектів, які проходив через наш Комітет ВРУ. Так ось: Марія Берлинської НІКОЛИ не була залучена до цього процес", – написав він у Телеграмі.

Железняк зазначив, що: "навіть теоретично, пані Берлинська тут не може фігурувати. Не говорячи вже про її репутацію порядної людини".

Як повідомлялось, волонтерка, Берлінська заявила про інформаційну атаку на неї та спростувала розповсюджену інформацію про нібито роботу на фігуранта справи "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері бізнесмена Тимура Міндіча та ексміністра оборони, секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова.

Раніше експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький опублікував в Телеграм картинки з нібито текстовими розшифровками аудіозаписів фігурантів справи "Мідас", отриманих, як від стверджує, зі власних джерел, в яких згадують про волонтерку. Картинки поширила низка блогерів, а також народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Військовослужбовець, аеророзвідник, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко, коментуючи можливе фінансування Берлінської, зазначив, що та користується автомобілем, якому більше 20 років, і повідомив, що минулої зими волонтерка позичала у нього 17 тис грн на ремонт, і лише нещодавна змогла повернути позичену суму.

В свою чергу, ексголова Офісу президента України (2019-20), адвокат Андрій Богдан стверджує, що Берлінська співпрацює зі Службою безпеки України після організації виставки виробників дронів у Чернігові у 2023 році, по якій російські окупанти завдали удару.

Голова БФ "Успішна Україна", директор Інституту державної ефективності, ексміністр екології та природних ресурсів України (2014-2015) Ігор Шевченко вважає, що з великою вірогідністю атака на Берлінську "висмоктана з пальця, побудована на домислах, припущеннях і відвертих маніпуляціях".

 

Теги: #мідас #сбу #берлінська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 25.04.2026
Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

16:32 24.04.2026
Агент ФСБ, який наводив удари по Одесі, отримав 15 років тюрми

Агент ФСБ, який наводив удари по Одесі, отримав 15 років тюрми

13:53 23.04.2026
СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

13:33 23.04.2026
В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

10:29 23.04.2026
Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

10:23 23.04.2026
СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

20:24 22.04.2026
Допрем’єрний показ тактичного екшену KILLHOUSE за участі бійців ГУР, СБУ та 3-ї ОШБр відбувся у Києві

Допрем’єрний показ тактичного екшену KILLHOUSE за участі бійців ГУР, СБУ та 3-ї ОШБр відбувся у Києві

16:25 31.03.2026
Запит про видачу фігурантів справи "Мідас" скеровано до Мінюсту Ізраїлю

Запит про видачу фігурантів справи "Мідас" скеровано до Мінюсту Ізраїлю

15:03 26.02.2026
Директор НАБУ: представники правоохоронних органів стежили за автотранспортом Бюро та переглядали судові рішення по справі "Мідас"

Директор НАБУ: представники правоохоронних органів стежили за автотранспортом Бюро та переглядали судові рішення по справі "Мідас"

11:33 19.02.2026
Галущенко був ключовим елементом схеми відмивання незаконних доходів, викритої під час операції "Мідас", – НАБУ

Галущенко був ключовим елементом схеми відмивання незаконних доходів, викритої під час операції "Мідас", – НАБУ

ВАЖЛИВЕ

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

Зеленський прибув до Азербайджану – прессекретар

ОСТАННЄ

Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном у Пакистані

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

Віктор Орбан покидає угорський парламент

Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

Вісім загиблих в Дніпрі, ще 49 людей зазнали поранень – ОВА

Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

Ворог знов атакував Дніпро, пошкоджено підприємство – ОВА

Каллас напередодні 40-х роковин катастрофи на ЧАЕС закликала РФ припинити атаки на ядерні об'єкти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА