18:50 25.04.2026

Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Шестеро людей, серед них – дві дитини, зазнали поранень через російські обстріли населених пунктів області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Окрім Дніпра, впродовж дня під ворожими атаками були Нікопольський та Синельниківський райони. Росіяни били безпілотниками та артилерією... На Нікопольщині противник поцілив по самому Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, приватні будинки, автівки. Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти. Однорічна дівчинка та 4-річний хлопчик", – написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також у Васильківській громаді Синельниківського району горів екскаватор.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

19:51 25.04.2026
Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

17:54 25.04.2026
Сім цивільних дістали поранень на Херсонщині впродовж дня через атаки російських дронів – прокуратура

09:24 25.04.2026
Одна людина загинула, ще семеро постраждали через обстріли Харківщини протягом доби

08:56 25.04.2026
ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

09:47 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

08:57 24.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

08:01 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 40 населених пунктів Запорізької області, одна жертва і постраждала

09:18 23.04.2026
Одна людина загинула, ще 4 постраждали через обстріли Харківської області

08:53 23.04.2026
За добу по Запорізькій області завдано ударів по 50 населених пунктах, поранено одну людину – ОВА

09:55 22.04.2026
Одна людина загинула, 20 людей постраждали через обстріли на Харківщині – ОВА

