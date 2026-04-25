Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

Шестеро людей, серед них – дві дитини, зазнали поранень через російські обстріли населених пунктів області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Окрім Дніпра, впродовж дня під ворожими атаками були Нікопольський та Синельниківський райони. Росіяни били безпілотниками та артилерією... На Нікопольщині противник поцілив по самому Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, приватні будинки, автівки. Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти. Однорічна дівчинка та 4-річний хлопчик", – написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також у Васильківській громаді Синельниківського району горів екскаватор.