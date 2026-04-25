До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

За оновленими даними кількість загиблих через російські атаки у Дніпрі зросла до шести осіб, поранень зазнали 47 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"20 годин… Понад 20 страшних годин хвилями росіяни атакували Дніпро. Били ракетами та безпілотниками. Били цілеспрямовано. Били по житлових кварталах. Вбили 6 людей, поранили – 47. Двоє постраждалих – "важкі"", – написав він у Телеграмі.

За його словами, понівечене житло, зруйновані будівлі, вигорілі автівки.

На місцях ударів від ночі працюють усі служби.

Ганжа подякував за підтримку прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко, для ліквідації наслідків цієї масованої атаки Уряд надасть Дніпру допомогу з державного бюджету. "Зараз разом з міською владою підраховуємо масштаби руйнувань", – написав він.