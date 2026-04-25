18:28 25.04.2026

До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

За оновленими даними кількість загиблих через російські атаки у Дніпрі зросла до шести осіб, поранень зазнали 47 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"20 годин… Понад 20 страшних годин хвилями росіяни атакували Дніпро. Били ракетами та безпілотниками. Били цілеспрямовано. Били по житлових кварталах. Вбили 6 людей, поранили – 47. Двоє постраждалих – "важкі"", – написав він у Телеграмі.

За його словами, понівечене житло, зруйновані будівлі, вигорілі автівки.

На місцях ударів від ночі працюють усі служби.

Ганжа подякував за підтримку прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко, для ліквідації наслідків цієї масованої атаки Уряд надасть Дніпру допомогу з державного бюджету. "Зараз разом з міською владою підраховуємо масштаби руйнувань", – написав він.

18:12 25.04.2026
Ворог знов атакував Дніпро, пошкоджено підприємство – ОВА

16:07 25.04.2026
Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

15:36 25.04.2026
До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

14:42 25.04.2026
Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

13:02 25.04.2026
Мер Дніпра: Росіяни гатять по цивільних об'єктах, а коли на місці починають працювати спецслужби – повторюють удар

12:29 25.04.2026
У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

12:02 25.04.2026
Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

11:34 25.04.2026
У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

10:08 25.04.2026
Число загиблих у Дніпрі зросло до трьох людей, пошукові роботи тривають – влада

09:34 25.04.2026
Серед поранених у Дніпрі двоє поліцейських та 9-річна дитина – Нацполіція

