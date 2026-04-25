18:08 25.04.2026

Каллас напередодні 40-х роковин катастрофи на ЧАЕС закликала РФ припинити атаки на ядерні об'єкти України

Каллас напередодні 40-х роковин катастрофи на ЧАЕС закликала РФ припинити атаки на ядерні об'єкти України
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас напередодні 40-річчя Чорнобильської катастрофи виступила із заявою, закликавши Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні та попередивши, що Москва буде нести відповідальність за загрозу громадській безпеці та повинна компенсувати вже завдану шкоду.

"У цю жахливу річницю ми закликаємо Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні та дотримуватися Семи незамінних стовпів ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту. Росія нестиме відповідальність за загрозу громадській безпеці, повинна компенсувати завдану шкоду та повернути повний контроль над Запорізькою АЕС Україні", – йдеться в заяві, текст якої розповсюджений у суботу в Брюсселі.

Каллас нагадала, що сорок років тому катастрофа на Чорнобильській електростанції стала "однією з найтяжчих ядерних катастроф в історії людства". "Її справжні втрати, які довго приховувалися радянською таємницею, з часом стали лише зрозумілішими. Донині її спадщина залишається суворим нагадуванням про те, що забезпечення ядерної безпеки залежить від прозорості, надійних гарантій та міжнародної співпраці", – наголосила Високий представник.

Вона констатувала, що "сьогодні невпинні удари Москви по "Новому безпечному конфайнменту" Чорнобиля, споруді, побудованій для зберігання залишків четвертого реактора, підривають десятиліття міжнародних зусиль та інвестицій у розмірі 2,1 млрд євро, спрямованих на пом’якшення наслідків катастрофи". "Водночас, незаконне захоплення та подальша окупація Росією Запорізької атомної електростанції, найбільшого ядерного об’єкта в Європі, значно підвищує ризик для людського життя та захисту довкілля. Так само систематичні напади Москви на енергетичну інфраструктуру України загрожують стабільному електропостачання, необхідному для безпечної експлуатації ядерних об’єктів", – заявила Високий представник.

Каллас зазначила, що ЄС "давно підтримує ядерну безпеку та радіаційний захист в Україні, не в останню чергу, надаючи понад 1 млрд євро фінансування. "ЄС також є найбільшим донором міжнародних фондів, якими керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), щоб зробити Чорнобильський майданчик екологічно безпечним. Сьогодні ми також підтверджуємо нашу власну відданість найвищим стандартам ядерної безпеки, ядерної безпеки та гарантій у всьому світі. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримувати та посилювати свою підтримку України, включаючи зусилля щодо ремонту Нового безпечного конфайнменту, та колективно обміркувати, як краще захистити ядерні об’єкти, особливо під час війни. Ініціатива G7 щодо обговорення ремонту Чорнобильського майданчика на майбутній зустрічі у травні є важливим кроком", – деталізувала вона.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

19:01 21.04.2026
Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

11:18 21.04.2026
Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

09:53 14.04.2026
Сибіга обговорив з Каллас вибори в Угорщині та важливість розблокування кредиту в EUR90 млрд

Сибіга обговорив з Каллас вибори в Угорщині та важливість розблокування кредиту в EUR90 млрд

20:46 31.03.2026
Каллас: ЄС розширює підтримку реабілітації та реінтеграції українських ветеранів

Каллас: ЄС розширює підтримку реабілітації та реінтеграції українських ветеранів

20:41 31.03.2026
Каллас: багато чого в мирному процесі залежить від європейської підтримки. Європа має брати участь в обговореннях

Каллас: багато чого в мирному процесі залежить від європейської підтримки. Європа має брати участь в обговореннях

11:01 24.02.2026
Війна в Україні стала потрійним провалом РФ та зміцнила НАТО – Макрон у 4-ту річницю повномасштабного вторгнення

Війна в Україні стала потрійним провалом РФ та зміцнила НАТО – Макрон у 4-ту річницю повномасштабного вторгнення

08:55 24.02.2026
Залужний: Ключовим героєм війни є український народ і ЗСУ, головна зброя — єдність

Залужний: Ключовим героєм війни є український народ і ЗСУ, головна зброя — єдність

07:46 24.02.2026
Підтримка України - це не благодійність. Це інвестиція у світ, де агресія має наслідки - Сибіга

Підтримка України - це не благодійність. Це інвестиція у світ, де агресія має наслідки - Сибіга

12:53 05.02.2026
Кабмін затвердив план заходів до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

Кабмін затвердив план заходів до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

ВАЖЛИВЕ

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

Зеленський прибув до Азербайджану – прессекретар

ОСТАННЄ

До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

Ворог знов атакував Дніпро, пошкоджено підприємство – ОВА

Сім цивільних дістали поранень на Херсонщині впродовж дня через атаки російських дронів – прокуратура

Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

Сирський наказав перевірити організацію забезпечення бійців, які виконують завдання на передньому краї

Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

Два райони частково знеструмлено в Херсоні через ворожі обстріли – МВА

Аргентина закликає до відновлення переговорів щодо Фолклендських островів – ЗМІ

Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

