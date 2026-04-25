Сім цивільних дістали поранень на Херсонщині впродовж дня через атаки російських дронів – прокуратура

Семеро мирних мешканців зазнали поранень через удари російських безпілотників по населених пунктів Херсонської області, повідомили в обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 25 квітня 2026 року російська армія вела обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою артилерії, мінометної зброї та дронів. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало сім людей", – йдеться в Телеграмі.

Правоохоронці уточнили, що шестеро мирних жителів Херсона та одна жителька Садового дістали травм різного ступеню тяжкості внаслідок використання окупантами БпЛА.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлі медичного та закладу культури, автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.