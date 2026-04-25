Інтерфакс-Україна
Події
17:43 25.04.2026

Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

1 хв читати
Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський за результатами неформальної зустрічі з лідерами Євросоюзу на Кіпрі заявив, що була досягнена домовленість про розблокування переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС вже у 2026 році.

"Домовлявся з партнерами, щоб у 2026 році ми відкрили всі кластери. Ми зробимо все, щоб це зробити в найближчі місяці, якщо не буде нових викликів. Що стосується фаст-треку або інших прискорень повноправного членства України в ЄС. Є різні думки у Європі. Спільне одне: усі розуміють, що Україна повинна отримати це якомога швидше", – зазначив президент.

Зеленський заявив, що наразі прискорення вступу України у рівному ступені потребує сам Євросоюз.

"Ми прийшли в такий момент історії, геополітичної і безпекової ситуації у Європі, коли нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна. Тому ми всі повинні прискорюватися. Не тільки Україна зі свого боку, а й також європейські країни повинні робити все, щоб прискорити вступ України", – зазначив він.

Теги: #україна #єс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА