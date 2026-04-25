Інтерфакс-Україна
Події
17:22 25.04.2026

Сирський наказав перевірити організацію забезпечення бійців, які виконують завдання на передньому краї

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

Крім того, головком наказав також вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

Як повідомлялось, Генштаб ЗСУ повідомив про усунення з посади командира 14 ОМБр через скандал у ЗМІ, який виник через катастрофічну ситуацію з забезпеченням військових.

У Генштабі пояснюють ситуацію, що виникла, значними проблемами з логістикою у зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп’янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли. У Генштабі додають, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, тому було ухвалити рішення щодо проведення кадрових змін.

У Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до таких наслідків, винних обіцяють покарати. Також ухвалено рішення про нові призначення.

Теги: #перевірка #передова #сирський #логістика

18:08 24.04.2026
Витрати на логістику через кризу в Перській затоці можуть підвищити вартість виробництва зерна на 1000 грн/тонна – заступник міністра економіки

16:57 24.04.2026
Сирський зустрівся з головами військових комітетів НАТО та ЄС Драгоне та Кленсі

07:36 24.04.2026
Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

11:58 23.04.2026
Сирський розповів начальнику Штабу оборони ЗС Британії про досягнення та завдання ЗСУ

11:24 22.04.2026
Сирський поспілкувався з командирами підрозділів на покровському напрямку

15:21 19.04.2026
Сирський означив проблеми у сфері безпілотних систем, серед них закупівлі і підтримка R&D-майстерень

16:52 16.04.2026
Близько чверті 3PL-операторів в Україні мають дефіцит кадрів у сфері складської логістики – PwC

14:31 16.04.2026
1-й корпус НГУ "Азов" заявив про взяття під контроль дронами ворожої логістики під Донецьком

17:34 15.04.2026
Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

13:35 15.04.2026
В березні Сили оборони відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована – Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА