Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Азербайджану міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим.

"Ми наголосили на важливості сьогоднішніх плідних переговорів між нашими лідерами та узгодили подальші кроки для втілення досягнутих домовленостей у життя. Я поінформував міністра Байрамова про ситуацію на полі бою після найсуворішої зими в нашій історії: Україна тримає оборону і змушує агресора платити дедалі вищу ціну. Я також розповів колезі про останні позитивні зрушення на нашому шляху до ЄС та про прогрес України на шляху до вступу до Європейського Союзу", – написав він у соцмережі Х.

Сторони також обговорили пріоритетні напрямки співпраці, серед яких енергетика, гуманітарна допомога, економіка, політичний діалог та реабілітація українських дітей.

"Сьогодні ми також розширили нашу правову договірну базу, підписавши шість нових угод. Однією з них, підписаною міністрами закордонних справ, стала Угода між Україною та Азербайджанською Республікою про правову допомогу у цивільних та комерційних справах. Вона спростить судове співробітництво, сприятиме розвитку ділових зв’язків та зміцнить наше стратегічне партнерство", – зазначив Сибіга.