17:09 25.04.2026

Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російську комбіновану повітряну атаку по м. Дніпро, яка забрала життя п’яти людей, ще понад 40 зазнали поранень, зазначивши, що важливо, щоби війна РФ в Україні не втрачала уваги через війну в Ірані.

"У Дніпрі досі триває рятувальна операція після російських ударів по місту. Працюють усі служби, медики, рятувальники... З ночі росіяни тероризують Дніпро – завдають ударів і ракетами, і дронами. Удари приходяться по звичайних житлових будинках, енергетиці, цивільних об’єктах. Удень росіяни атакували ще й повторно житловий квартал, по якому били вночі... Станом на цей час відомо про понад 40 поранених у Дніпрі. І серед них є діти. 23 людини було госпіталізовано. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти – їхні пошуки триватимуть... На жаль, п’ятеро людей у місті загинули через ці російські удари. Мої співчуття рідним і близьким", – написав він у Телеграмі.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб тиск на Росію за цю війну не припинявся жодного дня.

"Важливо, щоб світ не мовчав про те, що відбувається, і щоб оця російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані. "Шахеди" вбивають людей однаково, і захист від крилатих ракет та балістики має бути однаково надійним. Дуже розраховуємо, щоб кожна наша політична домовленість про посилення ППО була реалізована вчасно. І важливо, щоб тиск на Росію за цю війну не припинявся жодного дня: не має бути жодних пауз у санкціях проти Росії за кожен із таких ударів. Життя потребує захисту, і я дякую кожному, хто з Україною!" – акцентував президент.

Теги: #війна #атака_рф #зеленський

