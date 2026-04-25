Аргентина закликає до відновлення переговорів щодо Фолклендських островів – ЗМІ

Уряд Аргентини у п’ятницю підтвердив свою готовність відновити двосторонні переговори зі Сполученим Королівством щодо суперечки про суверенітет над Фолклендськими островами, які Аргентина називає Мальвінами і на які вона вже давно претендує, повідомляє агентство Reuters.

"Аргентинська Республіка вкотре заявляє про свою готовність відновити двосторонні переговори зі Сполученим Королівством, що дозволить знайти мирне й остаточне вирішення суперечки щодо суверенітету та покласти край особливій і специфічній колоніальній ситуації, в якій вони перебувають", – цитують у повідомленні слова міністра закордонних справ Пабло Кірно.

Зазначається, що заява міністра закордонних справ Пабло Кірно стала відповіддю на коментарі речника прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. У ній зазначалося, що суверенітет над Фолклендськими островами належить Великій Британії.

Раніше повідомлялось, що Пентагон обговорює засоби впливу на "нелояльних" до США союзників по НАТО, у внутрішньому листі відомства було запропоновано переглянути позицію США щодо Фолклендських островів як покарання за позицію Великої Британії щодо війни з Іраном.