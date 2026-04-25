Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів надасть необхідну підтримку Дніпру після російської комбінованої повітряної атаку у ніч проти суботи.

"У Дніпрі після чергової нічної атаки ворога, на жаль, уже п’ятеро загиблих. Понад 40 людей поранені. 13 цивільних локацій у місті пошкоджені, щонайменше 27 житлових будинків мають руйнування різного ступеня. Пошкоджені два дитячі садки та амбулаторія. Наразі триває оцінка руйнувань. Уряд надасть необхідну підтримку Дніпру. Доручила Мінрозвитку разом із місцевою владою невідкладно сформувати потребу у державній підтримці", – написала вона у Телеграмі.