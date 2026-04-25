16:07 25.04.2026

Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів надасть необхідну підтримку Дніпру після російської комбінованої повітряної атаку у ніч проти суботи.

"У Дніпрі після чергової нічної атаки ворога, на жаль, уже п’ятеро загиблих. Понад 40 людей поранені. 13 цивільних локацій у місті пошкоджені, щонайменше 27 житлових будинків мають руйнування різного ступеня. Пошкоджені два дитячі садки та амбулаторія. Наразі триває оцінка руйнувань. Уряд надасть необхідну підтримку Дніпру. Доручила Мінрозвитку разом із місцевою владою невідкладно сформувати потребу у державній підтримці", – написала вона у Телеграмі.

15:36 25.04.2026
До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

14:42 25.04.2026
Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

13:02 25.04.2026
Мер Дніпра: Росіяни гатять по цивільних об'єктах, а коли на місці починають працювати спецслужби – повторюють удар

12:29 25.04.2026
У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

12:02 25.04.2026
Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

11:34 25.04.2026
У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

10:08 25.04.2026
Число загиблих у Дніпрі зросло до трьох людей, пошукові роботи тривають – влада

09:34 25.04.2026
Серед поранених у Дніпрі двоє поліцейських та 9-річна дитина – Нацполіція

09:05 25.04.2026
З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих, відомо про 21 пораненого – ОВА

08:29 25.04.2026
Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

