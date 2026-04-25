15:56 25.04.2026

ОК "Північ": Підрозділи 10 АК продовжують ефективно діяти на лівобережжі Осколу

Попри заяви російського генштабу та міноборони РФ про нібито "зачистку" лівого берегу річки Оскіл, підрозділи 10 армійського корпусу продовжують ефективно діяти на цьому напрямку, повідомили в оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Окремо варто відзначити, що 153-й танковий полк та підрозділи 47-ї танкової дивізії РФ, попри гучні заяви свого командування, зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. Частина російських військовослужбовців поповнює обмінний фонд", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОК "Північ".

Повідомлення супроводжується відео, в якому показано кадри ударно-пошукових дій групи "Альфа" у складі мотопіхотного батальйону 43 окремої механізованої бригади в районі Ківшарівки та її околиць.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 18.04.2026
Важливий енергооб'єкт пошкоджено на Чернігівщині через атаку РФ, без світла 380 тис. абонентів – ОК "Північ"

Важливий енергооб'єкт пошкоджено на Чернігівщині через атаку РФ, без світла 380 тис. абонентів – ОК "Північ"

17:05 16.10.2025
Розвідники 3 ОШБр знищили російську ДРГ на Лиманському напрямку, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл

Розвідники 3 ОШБр знищили російську ДРГ на Лиманському напрямку, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл

12:31 31.08.2025
ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

10:56 13.03.2025
Росіянам вдалося перетнути річку Оскіл, Сили оборони намагаються відбити позиції – ОСУВ "Хортиця"

Росіянам вдалося перетнути річку Оскіл, Сили оборони намагаються відбити позиції – ОСУВ "Хортиця"

10:41 20.10.2024
Бійці Нацгвардії відбили спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл

Бійці Нацгвардії відбили спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл

09:46 16.04.2024
Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

09:56 05.04.2024
Окупанти обстріляли за добу 15 сіл Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли за добу 15 сіл Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

09:30 04.04.2024
Окупанти 10 разів обстріляли прикордонні села Чернігівщини та Сумщини за добу, загинув мирний житель - ОК "Північ"

Окупанти 10 разів обстріляли прикордонні села Чернігівщини та Сумщини за добу, загинув мирний житель - ОК "Північ"

10:59 22.03.2024
Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

09:58 15.03.2024
Окупанти обстріляли м. Ворожба і 33 села в Сумській і Чернігівській областях, Попівку 39 разів - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли м. Ворожба і 33 села в Сумській і Чернігівській областях, Попівку 39 разів - ОК "Північ"

ВАЖЛИВЕ

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ОСТАННЄ

Два райони частково знеструмлено в Херсоні через ворожі обстріли – МВА

Аргентина закликає до відновлення переговорів щодо Фолклендських островів – ЗМІ

Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

Поліція Києва розпочала провадження через травматичне падіння дівчини в неогороджену яму з водою

Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

Військові евакуювали жінку з кіл-зони наземним дроном, вкритим ковдрою з написом: "Бабуся, сідай!"

Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

