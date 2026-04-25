ОК "Північ": Підрозділи 10 АК продовжують ефективно діяти на лівобережжі Осколу

Попри заяви російського генштабу та міноборони РФ про нібито "зачистку" лівого берегу річки Оскіл, підрозділи 10 армійського корпусу продовжують ефективно діяти на цьому напрямку, повідомили в оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Окремо варто відзначити, що 153-й танковий полк та підрозділи 47-ї танкової дивізії РФ, попри гучні заяви свого командування, зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. Частина російських військовослужбовців поповнює обмінний фонд", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОК "Північ".

Повідомлення супроводжується відео, в якому показано кадри ударно-пошукових дій групи "Альфа" у складі мотопіхотного батальйону 43 окремої механізованої бригади в районі Ківшарівки та її околиць.