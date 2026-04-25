Інтерфакс-Україна
15:48 25.04.2026

Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження складів боєприпасів, матеріально-технічних засобів, низки командно-спостережних пунктів, пунктів управління БпЛА та районів скупчення живої противника на тимчасово окупованій території України та території Росії.

"Упродовж 24 квітня та у ніч на 25 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів ворога у районі Білолуцька на Луганщині, а також склади матеріально-технічних засобів у районах населених пунктів Бойківське на Донеччині і Нововасилівка та Гуляйполе Запорізької області", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також уражено низку командно-спостережних пунктів противника у районах населених пунктів Святотроїцьке Запорізької області, Новопетриківка Донецької області, Лисичанськ на Луганщині та Тьоткіно (Курська обл., РФ).

Серед іншого уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

Крім того, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у районах Сопича (Сумська обл.), Солонців (Луганська обл.), Родинського і Костянтинівки (Донецька обл.) та декількох інших населених пунктів..

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

