До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

За оновленими даними число постраждалих через комбіновану повітряну атаку на Дніпро зросло до 46 людей, серед них п’ятеро дітей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Уже 46 поранених через масовану атаку росіян на Дніпро. Серед них п’ятеро дітей. Ушпиталено 23 постраждалих. Дві жінки – 26 та 44 років у важкому стані. Усім медики надають необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі.