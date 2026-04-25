Інтерфакс-Україна
15:36 25.04.2026

До 46 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість поранених через російську атаку по Дніпру – ОВА

За оновленими даними число постраждалих через комбіновану повітряну атаку на Дніпро зросло до 46 людей, серед них п’ятеро дітей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Уже 46 поранених через масовану атаку росіян на Дніпро. Серед них п’ятеро дітей. Ушпиталено 23 постраждалих. Дві жінки – 26 та 44 років у важкому стані. Усім медики надають необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі.

 

16:07 25.04.2026
Уряд надасть допомогу Дніпру після руйнівної російської атаки – Свириденко

14:42 25.04.2026
Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

13:02 25.04.2026
Мер Дніпра: Росіяни гатять по цивільних об'єктах, а коли на місці починають працювати спецслужби – повторюють удар

12:29 25.04.2026
У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

12:02 25.04.2026
Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

11:34 25.04.2026
У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

11:06 25.04.2026
Росіяни атакували маршрутний автобус на Запоріжжі: одна людина загинула, ще чотири поранені

10:08 25.04.2026
Число загиблих у Дніпрі зросло до трьох людей, пошукові роботи тривають – влада

09:34 25.04.2026
Серед поранених у Дніпрі двоє поліцейських та 9-річна дитина – Нацполіція

09:05 25.04.2026
З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих, відомо про 21 пораненого – ОВА

