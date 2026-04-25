Інтерфакс-Україна
Події
15:28 25.04.2026

Поліція Києва розпочала провадження через травматичне падіння дівчини в неогороджену яму з водою

1 хв читати

Поліція розпочала кримінальне провадження через травматичне падіння 18-річної дівчини в неогороджену яму з водою в Оболонському районі, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Про подію правоохоронцям стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо слідчі з’ясували, що на проспекті Івасюка працівники аварійної бригади КП "Київтеплоенерго" виконували ремонтні роботи через порив труби холодного водопостачання. Водночас, місце проведення робіт не було належним чином огороджене. Унаслідок цього 18-річна місцева мешканка, проходячи повз, впала у заповнену водою яму та отримала травму ноги", – йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

Дівчині надали необхідну допомогу.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Теги: #київ #падіння #яма

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА