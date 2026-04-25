15:16 25.04.2026

Нам треба будувати не ринок дешевих книжок, а ринок читання, – видавець

Нам треба будувати не ринок дешевих книжок, а ринок читання, – видавець
Генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов вважає, що в Україні не треба будувати ринок дешевих книжок.

"Нам треба будувати не ринок дешевих книжок, а ринок читання", - написав Круглов в мережі Facebook за результатами обговорення ціноутворення на книжковому ринку в межах фестивалю "Книжкова країна".

Він розповів, що під час обговорення піднімалося ряд тем, які мають як позитивні, так і негативні сторони.

Зокрема, обговорювалося питання необхідності єдиної роздрібної ціни, що дозволить надати рівні умови малим та великим гравцям, але в той же час, державне втручання у регулювання комерційних відносин може негативно вплинути на розвиток галузі.

"Про знижки на новинки. Думки "За" – привертає увагу покупця, дозволяє збільшити продажі. "Проти" – зростання тимчасове. Знижки на перепродажі не мають сенсу, тому що "передпродажним" читачам важливо першим отримати книжку, а не зекономити", – написали він.

Серед іншого, учасники дискусії обговорили недоліки і переваги м’яких і твердих обкладинок книг, зокрема, те, що м’яка обкладинка більш економна та зручніша за тверду, але український ринок вимагає твердих обкладинок.

"Співпраця з великим некнижковим бізнесом. "За": допомагає видати нові книжки за доступними цінами. "Проти": несистемний підхід, майже не впливає на ціноутворення інших книжок", – зазначив видавець.

Також Круглов констатував, що ціни на книжки і далі будуть зростати через здорожчання логістики, поліграфії, паперу, електрики, вартості праці та ліцензій, а також скорочення накладів.

В свою чергу, засновник книгарень Readeat та сервісу "Буктікет" Дмитро Феліксов за результатами обговорення написав у Facebook, що головне питання, яке хвилює і видавців, і книгарні, і читачів – це ціна книги та її стабільне зростання.

"Книжка здається дорогою читачу але насправді вона одна з найдешевших у Європі. Виникає парадокс – для читача дорого, а для ринку – недостатньо", – додав він.

За його словами, за даними Readeat, за період з жовтня 2023 року по березень 2026 року середня вартість книги зросла з 273 грн до 403 грн (+47%), при цьому середній чек виріс значно повільніше – на 25%.

На його думку є спосіб впливати на ціну через формат: покет-буки, тревел-формати, м’яка обкладинка, простіші матеріали.

"Дистрибуція – важлива частина собівартості, про яку мало говорять. Сьогодні кожен видавець будує власний відділ продажів. Для великих – це норма. Для малих – помітні операційні витрати. Робота через дистриб’ютора – це не "віддати маржу", це про зниження операційної складності і, як наслідок, – потенційне зниження собівартості", – вважає Феліксов.

Також він наголосив, що знижки на книги в книгарнях і у видавців мають бути синхронними і контрольованими.

"Юлія Орлова (гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat – ІФ-У) озвучила позицію: "Не давати знижок на новинки 3 місяці і запускати акції разом з книгарнями". Це крок. Але, на мою думку, недостатній. Європейська практика – 12 місяців фіксації ціни. Для України реалістично – хоча б 6", – написав він.

Крім того, він вважає, що передзамовлення не мають демпінгувати ринок.

"Регулювання. Звучали думки про законодавчу фіксацію РРЦ. Віктор Круглов виступає проти цього. Моя позиція проста – виживання галузі – це відповідальність самої галузі, а не держави. Якщо ми здатні домовитись і створити робочі правила, то регулятор не потрібен. Але якщо чесно – у мене є сумніви. Ми давно говоримо про те, що знижки руйнують ринок, але досі не змогли домовитись хоча б про спільну декларацію принципів", – додав власник книгарні.

Як повідомлялося, видавці в Україні прогнозують зростання цін на нонфікшн літературу, дитячі книги та повноколірні видання.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 24.04.2026
Видавці прогнозують зростання цін на нонфікшн, дитячі та повноколірні видання

Видавці прогнозують зростання цін на нонфікшн, дитячі та повноколірні видання

18:18 23.04.2026
Не всі малі видавництва в Україні виживуть без державної підтримки – видавці

Не всі малі видавництва в Україні виживуть без державної підтримки – видавці

18:07 23.04.2026
Видавці скорочують дитячі лінійки і переходять на дорослу літературу – думка

Видавці скорочують дитячі лінійки і переходять на дорослу літературу – думка

17:44 23.04.2026
Локального ринку коміксів майже немає – видавець

Локального ринку коміксів майже немає – видавець

15:58 22.04.2026
Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

15:14 15.04.2026
Roshen планує вийти на ринок кондитерських виробів Великої Британії обсягом понад GBP5 млрд

Roshen планує вийти на ринок кондитерських виробів Великої Британії обсягом понад GBP5 млрд

13:14 15.04.2026
Ринок мотоциклів в Україні в березні зріс у 2,7 раза до лютого-2026

Ринок мотоциклів в Україні в березні зріс у 2,7 раза до лютого-2026

13:21 08.04.2026
АМКУ не зафіксував фактів змови учасників ринку пального з метою завищення цін – Кириленко

АМКУ не зафіксував фактів змови учасників ринку пального з метою завищення цін – Кириленко

17:44 07.04.2026
Турецький fashion-ритейлер Koton закриває всі магазини в Україні – Асоціація ритейлерів

Турецький fashion-ритейлер Koton закриває всі магазини в Україні – Асоціація ритейлерів

16:27 04.04.2026
До 25 зросла кількість поранених в Нікополі – ОВА

До 25 зросла кількість поранених в Нікополі – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ОСТАННЄ

Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

Військові евакуювали жінку з кіл-зони наземним дроном, вкритим ковдрою з написом: "Бабуся, сідай!"

Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

В департаменті КМДА обговорюють відновлення Будинку Уряду в дусі кінцугі

Укргідрометцентр попереджає про грози, град, заморозки в повітрі і на поверхні ґрунту

Азербайджан і Україна мають прекрасні можливості для спільного виробництва продукції ВПК – Алієв

Дощова, прохолодна погода очікується в Україні найближчими днями

Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

