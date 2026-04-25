Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

На Закарпатті вперше суд надав юридичну оцінку перешкоджанню роботі представника уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини, зокрема з боку РТЦК і СП, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

"(…)Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності мого представника", – написав Лубінець у Телеграмі в суботу.

Він зазначив, що саме цим блокуванням намагалися приховати кричущі порушення – можливе незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження.

"Ми не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу омбудсмана є протиправними", – заявив Лубінець.

Ці матеріали вже перебувають у роботі правоохоронних органів, поінформував він.

Районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) – це орган військового управління в Україні, що замінив військкомати. Вони ведуть військовий облік, здійснюють мобілізацію, комплектують ЗСУ та надають соціальну підтримку військовозобов’язаним.