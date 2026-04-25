Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

Фото: Дніпропетровська ОВА

Троє дітей постраждали через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі у суботу, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Хлопець 15 років та дівчина 16 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один хлопець 16 років лікуватиметься амбулаторно", – написав він у Телеграмі у суботу.

Загалом через цей ворожий удар постраждали 7 людей. З них п’ятеро – у лікарні, уточнив Ганжа.

Раніше він повідомляв про одну загиблу людину і сімох постраждалих у результаті повторного удару по житловому кварталу у Дніпрі.

До цього росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро. Серед пошкоджених об’єктів – частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих людей. Серед постраждалих 9-річний хлопчик. Під завалами може перебувати ще одна людина.

Через повторні атаки кількість поранених і вбитих зросла. В цілому в місті – 34 постраждалих через російський терор вночі та протягом дня. П’ятеро людей загинули.