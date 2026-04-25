14:42 25.04.2026

Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей

Через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі постраждали троє дітей
Фото: Дніпропетровська ОВА

Троє дітей постраждали через повторну атаку на житловий квартал у Дніпрі у суботу, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Хлопець 15 років та дівчина 16 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один хлопець 16 років лікуватиметься амбулаторно", – написав він у Телеграмі у суботу.

Загалом через цей ворожий удар постраждали 7 людей. З них п’ятеро – у лікарні, уточнив Ганжа.

Раніше він повідомляв про одну загиблу людину і сімох постраждалих у результаті повторного удару по житловому кварталу у Дніпрі.

До цього росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро. Серед пошкоджених об’єктів – частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих людей. Серед постраждалих 9-річний хлопчик. Під завалами може перебувати ще одна людина.

Через повторні атаки кількість поранених і вбитих зросла. В цілому в місті – 34 постраждалих через російський терор вночі та протягом дня. П’ятеро людей загинули.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 25.04.2026
Мер Дніпра: Росіяни гатять по цивільних об'єктах, а коли на місці починають працювати спецслужби – повторюють удар

Мер Дніпра: Росіяни гатять по цивільних об'єктах, а коли на місці починають працювати спецслужби – повторюють удар

12:29 25.04.2026
У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

12:02 25.04.2026
Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

11:34 25.04.2026
У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

10:08 25.04.2026
Число загиблих у Дніпрі зросло до трьох людей, пошукові роботи тривають – влада

Число загиблих у Дніпрі зросло до трьох людей, пошукові роботи тривають – влада

09:34 25.04.2026
Серед поранених у Дніпрі двоє поліцейських та 9-річна дитина – Нацполіція

Серед поранених у Дніпрі двоє поліцейських та 9-річна дитина – Нацполіція

09:05 25.04.2026
З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих, відомо про 21 пораненого – ОВА

З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих, відомо про 21 пораненого – ОВА

08:35 25.04.2026
Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

08:29 25.04.2026
Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

07:33 25.04.2026
У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

ВАЖЛИВЕ

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ОСТАННЄ

Нам треба будувати не ринок дешевих книжок, а ринок читання, – видавець

Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

Військові евакуювали жінку з кіл-зони наземним дроном, вкритим ковдрою з написом: "Бабуся, сідай!"

Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

В департаменті КМДА обговорюють відновлення Будинку Уряду в дусі кінцугі

Укргідрометцентр попереджає про грози, град, заморозки в повітрі і на поверхні ґрунту

Азербайджан і Україна мають прекрасні можливості для спільного виробництва продукції ВПК – Алієв

Дощова, прохолодна погода очікується в Україні найближчими днями

Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

