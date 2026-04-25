Військові евакуювали жінку з кіл-зони наземним дроном, вкритим ковдрою з написом: "Бабуся, сідай!"

У Третьому армійському корпусі розказали деталі спецоперації по евакуації літньої жінки з кіл-зони на Лиманщині (Донецька область) за допомогою наземного робототехнічного комплексу (НРК).

Як повідомляється, літню жінку, яка рухалася прострілюваною дорогою, на Лиманщині виявили пілоти 60-ї ОМБр за допомогою дрона "Mavic".

"Крізь вирви від снарядів і тіла односельців вона йшла прострілюваною дорогою зі Ставків. Пішки і без надії вижити. Аж поки назустріч не з’явився наземний дрон із ковдрою та написом: "Бабуся, сідай! Вона сіла", – розповіли військові.

Робот вивіз жінку з небезпечної зони.

"Для організації логістично складної операції була розгорнута масштабна координація. Поки 1-й механізований батальйон 60-ї ОМБр за допомогою бронемашини "Гюрза" доставляв врятовану на безпечну територію, підрозділи ЦВС 60-ї встановлювали особу жінки й координували точки перехоплення", – йдеться у дописі.

Рятувальна операція тривала чотири години.

"Жінка в безпеці, проте втратила дім, в якому прожила 53 роки", – зазначила пресслужба Третього армійського корпусу.