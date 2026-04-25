Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

Фото: https://www.facebook.com/masher.berlinska

Волонтерка, директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила про інформаційну атаку на неї та спростувала розповсюджену інформацію про нібито роботу на фігуранта справи "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері бізнесмена Тимура Міндіча та ексміністра оборони, секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова.

"Якісь помийки розганяють дуже комічну історію: Берлінській платив особисто Умєров, разом з Міндічем… Вся країна знає моє ставлення до Умєрова, це легко гуглиться. В двух словах – я жорстко критикувала і вимагала відставки цього міністра… Я особисто вимагала правосуддя по фігурантам Міндічгейту з самого початку і особисто відстоювала на протестах антикорупційні органи", – написала Берлінська у Facebook.

Раніше експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький опублікував в Телеграм картинки з нібито текстовими розшифровками аудіозаписів фігурантів справи "Мідас", отриманих, як від стверджує, зі власних джерел, в яких згадують про волонтерку. Картинки поширила низка блогерів, а також народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Самих плівок поки ніде немає. Якщо існують – де можна послухати саме плівки а не подивитись нафотошоплені картинки? Правильно, ніде… Станіслав Броневицький – чекаю від вас хоч якісь докази, що на ваших картинках йде мова саме про мене. Не ваші фантазії, а факти. Гарантую, що не надасте. Пропоную заключити парі на Мавік!) Якщо ці плівки взагалі існують – дуже чекаю на публікацію від НАБУ та САП – будь ласка опублікуйте матеріали", – написала Берлінська.

Вона також зазначає, що в записах її називають антикорупціонеркою, але вона нею не є, натомість антикорупціонером був сам Броневицький, а також що її згадують як "Машу", але її таким ім’ям, як стверджує Берлінська, ніхто не називає.

Вона вважає, що метою інформатаки є створення недовіри до "плівок Міндіча", вірогідно, перед публікацією аудіозаписів з матеріалів розслідування, на яких фігурують "високі посадові особи, які беруть великі хабарі". "Таким чином змішавши брехню і правду – хочуть нас всіх дезорієнтувати, підірвати довіру до реальних плівок. І притушити скандал по новим серіям реального "Міндічгейту". Які, я так розумію, скоро з’являться… Підірвати мою довіру до плівок тим, щоб вплести мене в цю історію – в основі гарний хід. Але максимально тупо реалізований… Гарантую, що по мені не буде жодних реальних доказів. Можу так спокійно і впевнено гарантувати, тому що я ніколи в житті не брала хабарів. Чого і всім бажаю", – резюмувала Берлінська.

Військовослужбовець, аеророзвідник, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко, коментуючи можливе фінансування Берлінської, зазначив, що та користується автомобілем, якому більше 20 років, і повідомив, що минулої зими волонтерка позичала у нього 17 тис. грн на ремонт, і лише нещодавно змогла повернути позичену суму.

В свою чергу, ексголова Офісу президента України (2019-2020), адвокат Андрій Богдан стверджує, що Берлінська співпрацює зі Службою безпеки України після організації виставки виробників дронів у Чернігові у 2023 році, по якій російські окупанти завдали удару.

"Наскільки відомо мені, Марія Берлінська погодилась на агентську угоду із СБУ щоб уникнути відповідальності за наведення ворожого обстрілу у Чернігові. Щоб не отримати вироку у кримінальному злочині, М. Берлінська, стала рупором влади за три біблійних срібних монети. Таких історій ми скоро почуємо ще багато", – написав Богдан у Facebook.

Голова БФ "Успішна Україна", директор Інституту державної ефективності, ексміністр екології та природних ресурсів України (2014-2015) Ігор Шевченко вважає, що з великою вірогідністю атака на Берлінську "висмоктана з пальця, побудована на домислах, припущеннях і відвертих маніпуляціях".

"Я добре розумію, що саме вона робить, чому вона це робить, і з ким та для чого вона комунікує, в тому числі і у високих владних кабінетах. І тому можу сказати з усією відповідальністтю: це щира, чесна, патріотична та висококомпетентна людина, яка працює на Україну і на українців – а не "на владу" чи чиїсь кулуарні інтереси. Так, вона не ідеальна… Але при всіх її можливих недоліках, є речі, які важать значно більше: дії та конкретні результати. Реальний внесок у оборону країни. І тут Марія дає дуже серйозний результат", – написав Шевченко у Facebook.

Як повідомлялося, російські окупанти вдень 19 серпня 2023 року завдали удару по драматичному театру в центрі Чернігова. Унаслідок влучення ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею. Унаслідок атаки відомо про 7 загиблих і 148 поранених, із яких 15 дітей і 15 співробітників поліції. У театрі в цей час там була заздалегідь анонсована виставка виробників дронів.