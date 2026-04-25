В департаменті КМДА обговорюють відновлення Будинку Уряду в дусі кінцугі

Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) разом із польськими колегами обговорили питання реставрації Будинку Уряду, пошкодженого внаслідок ворожої атаки, у дусі кінцугі.

"Вже майже чотири роки працює ініціатива Dom Odbudowy Ukrainy, яка об’єднує експертів навколо відбудови України. У межах обговорення розглянули один із ключових об’єктів – будівлю Кабінет міністрів України, пошкоджену внаслідок атаки 7 вересня 2025 року. Окрему увагу приділили ідеї реставрації в дусі кінцугі – підходу, що не приховує пошкодження, а надає їм сенсу як частині історичної пам’яті. Дану ініціативу озвучила народна депутатка України Анна Бондар", – йдеться в повідомленні Департаменту по результатам засідання Консультаційної ради.

Зазначається, що світовий досвід підтверджує актуальність такого підходу, зокрема, після Другої світової війни значну частину Варшави було відновлено з максимальною історичною достовірністю; у Німеччині в Берліні та Дрездені нові матеріали поєднували зі збереженими елементами; у Великій Британії після бомбардувань було переосмислено відновлення Ковентрійського собору – із збереженням руїн як символу пам’яті.

"Такий підхід демонструє: сучасна реставрація – це не лише про відновлення архітектури, а передусім про збереження пам’яті, ідентичності та правди", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 7 вересня 2025 року внаслідок ворожого удару Будинок уряду України зазнав значних пошкоджень. Було зруйновано верхні поверхи та дах, унаслідок чого виникла пожежа.