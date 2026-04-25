Укргідрометцентр попереджає про грози, град, заморозки в повітрі і на поверхні ґрунту

Укргідрометцентр попередив про грози, подекуди град, в окремих областях України вдень у неділю, 26 квітня, а також про заморозки вночі у повітрі та на поверхні ґрунту 27 і 28 квітня.

"Вдень 26 квітня у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с; вдень 26 та 27 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у переданому агентству "Інтерфакс-Україна" попередженні про стихійні метеорологічні явища.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, застерегли в Укргідрометцентрі.

"Вночі 27 та 28 квітня в повітрі заморозки 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); на півдні, 27 квітня і на південному сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, попередили метеорологи.