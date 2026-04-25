13:42 25.04.2026

Азербайджан і Україна мають прекрасні можливості для спільного виробництва продукції ВПК – Алієв

Азербайджан і Україна мають прекрасні можливості для спільного виробництва продукції ВПК – Алієв
Фото: сайт Президента Азербайджану

Баку і Київ мають хороші перспективи для спільного виробництва продукції військово-промислового комплексу, вважає президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Відбувся обмін думками з питань військово-технічного співробітництва, і тут теж є дуже великі перспективи. Як в Азербайджані, так і в Україні розвивається військово-промисловий комплекс, і є чудові можливості для спільного виробництва, загалом для спільного виробництва в промисловій сфері", – сказав Алієв у суботу в Габалі (Азербайджан), виступаючи зі спільною з президентом України Володимиром Зеленським заявою для преси.

Алієв наголосив, що співпраця Азербайджану та України "має дуже міцну політичну основу".

"Азербайджан і Україна в усіх міжнародних організаціях взаємно підтримують і будуть підтримувати суверенітет і територіальну цілісність країн", – зазначив глава азербайджанської держави.

