13:35 25.04.2026

Дощова, прохолодна погода очікується в Україні найближчими днями

У неділю, 26 квітня, в Україні прогнозують дощі, подекуди з градом.

"Вночі у північній частині невеликі, вдень в Україні помірні, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – повідомив Укргідрометцентр агентству "Інтерфакс-Україна".

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, у більшості західних областей місцями 25 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, у західних, північних та Вінницькій областях 8-13°.

У Києві в ніч на неділю невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 26 квітня найвища температура вдень була 26,3 в 1926р., найнижча вночі -2,8 в 1948р.

У понеділок, 27 квітня, у східних, вдень і в північних, місцями в центральних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 6-11° тепла; на півдні та південному сході вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.

