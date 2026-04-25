Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявляє, що питання підвищення рівня грошового забезпечення рятувальників є актуальним, але воно має прийматися в комплексі для всіх складових сектору безпеки і оборони.

"За рішенням уряду встановлюється грошове забезпечення працівників ДСНС, яке складається не лише з посадового окладу, а і з надбавок, доплат і премій. Ці виплати враховують складність служби, умови роботи та рівень ризику. Водночас усі виплати здійснюються в межах коштів, передбачених у державному бюджеті", – йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення урядом запроваджено додаткову фінансову підтримку для рятувальників, які на сьогодні отримують щомісячну додаткову винагороду, розмір якої залежить від умов служби та виконуваних завдань.

Зокрема, доплата може становити до 30 тис. грн, а для тих, хто працює безпосередньо в районах бойових дій або виконує завдання із забезпечення оборони, – до 100 тис. грн на місяць пропорційно часу участі.

Також окремо передбачені виплати за ліквідацію наслідків обстрілів, роботу в прифронтових регіонах і виконання спеціальних завдань.

"Щодо індексації слід зазначити, що застосовуються єдині правила для всіх громадян. У разі коли рівень інфляції перевищує встановлений поріг, грошові доходи підлягають індексації. Це правило поширюється і на працівників ДСНС", – додала прем’єр.

Разом з тим, вона відзначила, що питання підвищення рівня грошового забезпечення рятувальників є актуальним, і відповідні пропозиції підтримують профільні міністерства.

"Водночас такі рішення не можуть ухвалюватися окремо лише для однієї служби. Ми розглядаємо порушене питання комплексно – для всіх складових сектору безпеки і оборони, щоб зберегти справедливий підхід до тих, хто виконує завдання із захисту держави. Важливо розуміти і фінансовий контекст. У 2026 році на сектор безпеки і оборони спрямовується 100% усіх власних доходів бюджету для забезпечення військових, на закупівлю озброєння і техніки, розвиток оборонного виробництва, підтримку захисників і їх родин. Одночасно забезпечується фінансування всієї бюджетної сфери та базових потреб громад", – додала Свириденко.

Прем’єр наголосила, що уряд працює над питанням збільшення грошового забезпечення працівників ДСНС разом з профільними міністерствами і буде приймати рішення з урахуванням реальних можливостей бюджету та необхідності підтримати всіх, хто забезпечує безпеку країни.

Як повідомлялося, 7 квітня петиція на сайті Кабміну із закликом підвищити рівень грошового забезпечення працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій набрала необхідну для розгляду кількість голосів.