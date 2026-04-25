Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко та секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустему Умєрову забезпечити опрацювання порушених в електронній петиції питань щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат.

"Я звернувся до прем’єр-міністра України Ю.Свириденко із пропозицією забезпечити опрацювання із залученням зацікавлених місцевих органів виконавчої влади порушених в електронній петиції питань та вжиття відповідних заходів реагування, а також до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Р.Умєрова з проханням забезпечити опрацювання зазначеного питання та, у разі необхідності, підготовку із залученням відповідних державних органів матеріалів та проєктів рішень для розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

Зазначається, що про результати розгляду автора поінформує Кабінет міністрів та РНБО.

Як повідомлялося, 26 березня петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом невідкладних дій для збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Зокрема автор просив: забезпечити підготовку законопроєкту що врегулює особливі умови сталого розвитку Карпатського регіону; забезпечить охорону унікальних природних комплексів, ландшафтів та культури; заборонить суцільні рубки лісів, а також будь-які форми масштабного будівництва й розміщення пов’язаної інженерної інфраструктури на територіях вище 1000 метрів над рівнем моря та на інших природних ділянках, які мають ключове значення для збереження біорізноманіття, водних ресурсів і ландшафтів.

Також владу закликали створити нові та розширити існуючі об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, зокрема заказників "Вільний Свидовець", "Полонина Гостра", "Полонина Красна", "Полонина Апецька", "Полонина Бичків", "Лютянська Голиця", "Верховинський Вододільний хребет" і національних природних парків "Величні Карпати", "Верховинський".

Раніше два комітети Верховної Ради рекомендують профільним міністерствам, Закарпатської ОДА при плануванні та реалізації проєктів будівництва вітрових електростанцій дотримуватися вимог законодавства та здійснювати оцінки впливу на довкілля, згідно з євроінтеграційними зобов’язаннями України.