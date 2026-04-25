У застосунку "Київ Цифровий" проходить щорічне опитування про мову

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, яку підтримку української мови від міста вони вважають найбільш потрібною.

"Місто досліджує, як за останні 4 роки змінилося використання української мови серед киян. У 2025 році відбулося 88 засідань мовних клубів і десятки заходів, спрямованих на популяризацію української мови. Опитування допоможе зрозуміти, як часто українська звучить у повсякденному житті та що допомагає говорити нею впевнено", – йдеться в застосунку.

Зокрема, від киян хочуть дізнатися: в яких місцях вони спілкуються переважно українською; якою мовою вони спілкуються в соціальних мережах; як вони оцінюють свій рівень володіння українською; чи стала їх українська мова краща за останні чотири роки; якої б мети у вивчені української мови вони б хотіли досягти насамперед; чи відвідували вони мовні курси чи розмовні клуби; що на їх думку найкраще допоможе покращити рівень українськорї мови; яку підтримку української мови від міста вони вважають найбільш потрібною

Як повідомлялося, в лютому 2023 року по результатам опитування кожен третій киянин (33,3%) заявив, що перейшов на українську мову спілкування під час війни.

У вересні 2025 року дві третини (67%) опитаних жителів української столиці заявляли, що за останні два роки їх українська мова покращилася.

Опитування триватиме до 3 травня 2026 року.