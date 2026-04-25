Інтерфакс-Україна
Події
13:14 25.04.2026

У застосунку "Київ Цифровий" проходить щорічне опитування про мову

1 хв читати
У застосунку "Київ Цифровий" проходить щорічне опитування про мову

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, яку підтримку української мови від міста вони вважають найбільш потрібною.

"Місто досліджує, як за останні 4 роки змінилося використання української мови серед киян. У 2025 році відбулося 88 засідань мовних клубів і десятки заходів, спрямованих на популяризацію української мови. Опитування допоможе зрозуміти, як часто українська звучить у повсякденному житті та що допомагає говорити нею впевнено", – йдеться в застосунку.

Зокрема, від киян хочуть дізнатися: в яких місцях вони спілкуються переважно українською; якою мовою вони спілкуються в соціальних мережах; як вони оцінюють свій рівень володіння українською; чи стала їх українська мова краща за останні чотири роки; якої б мети у вивчені української мови вони б хотіли досягти насамперед; чи відвідували вони мовні курси чи розмовні клуби; що на їх думку найкраще допоможе покращити рівень українськорї мови; яку підтримку української мови від міста вони вважають найбільш потрібною

Як повідомлялося, в лютому 2023 року по результатам опитування кожен третій киянин (33,3%) заявив, що перейшов на українську мову спілкування під час війни.

У вересні 2025 року дві третини (67%) опитаних жителів української столиці заявляли, що за останні два роки їх українська мова покращилася.

Опитування триватиме до 3 травня 2026 року.

Теги: #опитування #мова #київ_цифровий

ВАЖЛИВЕ

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ОСТАННЄ

В департаменті КМДА обговорюють відновлення Будинку Уряду в дусі кінцугі

Укргідрометцентр попереджає про грози, град, заморозки в повітрі і на поверхні ґрунту

Азербайджан і Україна мають прекрасні можливості для спільного виробництва продукції ВПК – Алієв

Дощова, прохолодна погода очікується в Україні найближчими днями

Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

У Києві патрульні затримали ймовірного нападника, який спричинив тілесні ушкодження трьом чоловікам

Мер Дніпра: Росіяни гатять по цивільних об'єктах, а коли на місці починають працювати спецслужби – повторюють удар

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Слідство не встановило зв'язків "голосіївського стрілка" зі спецслужбами РФ, дозвіл на зброю він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА