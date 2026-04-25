Інтерфакс-Україна
Події
13:09 25.04.2026

У Києві патрульні затримали ймовірного нападника, який спричинив тілесні ушкодження трьом чоловікам

У Києві в ніч на суботу чоловік спричинив тілесні ушкодження трьом чоловікам, ймовірного нападника затримано, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Сьогодні уночі, близько 2-ї години, патрульні отримали повідомлення про тяжкі тілесні ушкодження на проспекті Червоної Калини. Потерпілий розповів, що сусід напав на нього й товаришів, декілька разів вдарив ножем та пішов парковою зоною", – написав Білошицький у Телеграмі в суботу.

Одразу декілька екіпажів патрульних прибули на місце події.

"Один травмований пішов з місця події, його виявили інспектори поліції охорони та надали долікарську допомогу. Патрульні допомогли двом іншим травмованим та викликали швидку. Чоловіків ушпиталили", – зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Патрульні дізналися опис нападника та розпочали пошуки.

"Під час обстеження прилеглих територій, один із поліцейських помітив чоловіка, схожого за описом, який побачивши інспектора, почав тікати. Задля виклику допоміжних сил, патрульний використав табельну вогнепальну зброю відповідно до ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію", – написав він.

Почувши постріл, інші поліцейські змогли встановити ймовірний маршрут руху нападника та побігли йому назустріч.

Втікача зупинили та затримали із застосуванням спецзасобу кайданки відповідно до ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію".

"Надалі ми передали чоловіка слідчим, які з’ясовуватимуть всі обставини цієї події", – зазначив Білошицький.

