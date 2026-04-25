Інтерфакс-Україна
Події
13:02 25.04.2026

Мер Дніпра: Росіяни гатять по цивільних об'єктах, а коли на місці починають працювати спецслужби – повторюють удар

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Мер міста Дніпро Борис Філатов заявив про підступну тактику росіян, які цілеспрямовано обстрілюють цивільні об’єкти, а потім, коли на місці починають працювати надзвичайники, комунальники, поліція та лікарі, повторюють удар.

"Щойно саме так сталося на вулиці Робочій", – написав Філатов у Телеграмі в суботу.

Він додав, що так ледве не вбили його заступника Юрія Яндульського, директора департаменту та проектантів, що обстежували руйнування.

"Це огидний та абсолютно ниций військовий злочин, якому немає і не може бути прощення", – написав Філатов.

Як повідомлялось, росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні в ніч на суботу. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

У Дніпрі внаслідок атаки частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих людей. Серед постраждалих – двоє поліцейських та 9-річний хлопчик. Під завалами може перебувати ще одна людина.

У суботу вдень окупанти продовжували обстрілювати місто: знову пошкоджений житловий будинок, одна людина загинула, ще сімох поранено.

"В цілому в місті – 34 постраждалих через російський терор вночі та протягом дня. П’ятеро людей загинули", – написав Ганжа у Телеграмі в суботу близько полудня.

12:29 25.04.2026
У Дніпрі число постраждалих зросло до 34 людей, п'ятеро загиблих – влада

12:02 25.04.2026
Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

11:34 25.04.2026
У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

10:08 25.04.2026
Число загиблих у Дніпрі зросло до трьох людей, пошукові роботи тривають – влада

09:34 25.04.2026
Серед поранених у Дніпрі двоє поліцейських та 9-річна дитина – Нацполіція

09:05 25.04.2026
З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих, відомо про 21 пораненого – ОВА

08:29 25.04.2026
Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

07:18 25.04.2026
У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

21:01 24.04.2026
Помер один з поранених під час удару РФ по Дніпру 14 квітня, жертв вже 7 – обладміністрація

18:37 23.04.2026
Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

ВАЖЛИВЕ

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

Росіяни знову ударили по Дніпру: один загиблий, семеро людей поранено

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ОСТАННЄ

В департаменті КМДА обговорюють відновлення Будинку Уряду в дусі кінцугі

Укргідрометцентр попереджає про грози, град, заморозки в повітрі і на поверхні ґрунту

Азербайджан і Україна мають прекрасні можливості для спільного виробництва продукції ВПК – Алієв

Дощова, прохолодна погода очікується в Україні найближчими днями

Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

У застосунку "Київ Цифровий" проходить щорічне опитування про мову

У Києві патрульні затримали ймовірного нападника, який спричинив тілесні ушкодження трьом чоловікам

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Слідство не встановило зв'язків "голосіївського стрілка" зі спецслужбами РФ, дозвіл на зброю він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення – генпрокурор

