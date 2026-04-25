Мер Дніпра: Росіяни гатять по цивільних об'єктах, а коли на місці починають працювати спецслужби – повторюють удар

Мер міста Дніпро Борис Філатов заявив про підступну тактику росіян, які цілеспрямовано обстрілюють цивільні об’єкти, а потім, коли на місці починають працювати надзвичайники, комунальники, поліція та лікарі, повторюють удар.

"Щойно саме так сталося на вулиці Робочій", – написав Філатов у Телеграмі в суботу.

Він додав, що так ледве не вбили його заступника Юрія Яндульського, директора департаменту та проектантів, що обстежували руйнування.

"Це огидний та абсолютно ниций військовий злочин, якому немає і не може бути прощення", – написав Філатов.

Як повідомлялось, росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні в ніч на суботу. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

У Дніпрі внаслідок атаки частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих людей. Серед постраждалих – двоє поліцейських та 9-річний хлопчик. Під завалами може перебувати ще одна людина.

У суботу вдень окупанти продовжували обстрілювати місто: знову пошкоджений житловий будинок, одна людина загинула, ще сімох поранено.

"В цілому в місті – 34 постраждалих через російський терор вночі та протягом дня. П’ятеро людей загинули", – написав Ганжа у Телеграмі в суботу близько полудня.