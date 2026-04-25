Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим зусилля щодо завершення війни в Україні, а також можливість проведення наступного раунду українсько-американсько-російських перемовин в Азербайджані.

"Ми проговорювали і мирні зусилля. Для України дуже важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну. Безумовно, ми високо цінуємо роль наших партнерів в медіації цього процесу", – сказав Зеленський під час спільної заяви з Алієвим в місті Габала (Азербайджан) в суботу.

Він наголосив, що Україна готова до тристоронніх перемовин. "Ми мали такі перемовини в Туреччині, ми мали такі перемовини з нашими американськими партнерами в Швейцарії. Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, 26 лютого президент України Зеленський за підсумками зустрічі української переговорної групи на чолі з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером повідомив про зростання готовності до проведення наступної тристоронньої зустрічі, ймовірно, на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ). Останній раунд перемовин відбувся в Женеві (Швейцарія), попередні – в Абу-Дабі.

2 березня Зеленський уточнив, що тристороння зустріч Україна-США-РФ планувалася орієнтовно 5-6 березня в Абу-Дабі, однак через бойові дії українська сторона не може підтвердити, що зустріч відбудеться саме там, але її ніхто не скасовував.

5 березня джерело, наближене до переговорної делегації повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що наступна зустріч в рамках тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин щодо завершення війни в Україні наразі відкладена на невизначений термін.