Слідство не встановило зв'язків "голосіївського стрілка" зі спецслужбами РФ, дозвіл на зброю він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення – генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Кравченко у суботу, через тиждень після теракту в Києві, описав встановлену слідством хронологію подій 18 квітня і заявив, що наразі слідство не встановило зв’язків нападника зі спецслужбами РФ.

"Остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності стрільця на момент вчинення злочину будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз", – написав Кравченко у Телеграмі у суботу.

Крім того, генпрокурор повідомив, що нападник мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. "Останній дозвіл на зброю отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій. Обставини отримання дозвільної документації на зброю наразі перевіряються СБУ", – зазначив генпрокурор.

Далі наводимо повний текст допису генпрокурора щодо хронології подій 18 квітня у Києві, коли від стрільби нападника загинуло семеро людей і наразі в лікарні перебувають ще сім потерпілих.

"Тиждень після теракту в Києві. Слідством встановлено повну хронологію подій того дня та сформовано детальний портрет особистості нападника.

Чоловік – уродженець москви, 1968 р. н., військовий пенсіонер. У період з 1992 по 2005 рік проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах з обслуговування автомобільної техніки. Майор у відставці. Після початку російської агресії переїхав до Києва з Бахмута.

Він притягувався до кримінальної відповідальності, але мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. Останній дозвіл на зброю отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій. Обставини отримання дозвільної документації на зброю наразі перевіряються СБУ.

Аналіз вмісту мобільного телефону вбивці засвідчив системну підготовку до вчинення масового розстрілу. На виявлених відеозаписах зафіксовано, як він удома відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби.

Свої дії він супроводжував агресивними монологами: називав людей "свинями", яких "буде мочити", використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

Особливу неприязнь зловмисник проявляв до сусіда, якого зневажливо називав "директором шостого". Саме він був першою жертвою нападу.

"Пусковим гачком" трагедії 18 квітня стала чергова суперечка через домофон, який вбивця відремонтував особисто, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку.

Під час конфлікту біля під’їзду нападник спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши кількох людей. Коли набої закінчилися, він викинув пістолет, піднявся до своєї квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання та повернувся на вулицю, де продовжив стрілянину.

Біля будинку стрілок убив сусіда та таксиста. Також він поранив сина першого загиблого, його дружину, її рідну сестру та двірника, який прикривав собою дитину. Згодом сестра й двірник померли від отриманих смертельних поранень.

Свої дії зловмисник фіксував на аудіо. Після перших вбивств чоловік, рухаючись до супермаркету, продовжував вести вогонь і застрелив ще двох людей. При цьому він вибірково попереджав окремих перехожих, щоб ті тікали, "бо зараз буде стрілянина".

У магазині нападник ходив між рядами, погрожував людям зброєю та застрелив працівника. Крім цього, поранень у магазині зазнали ще 5 осіб.

Забарикадувавшись із заручниками, він звернувся до працівниці пункту обміну валют із вимогою негайно вийти з каси та покликати представника для переговорів. Чоловік погрожував прострелити двері й убити жінку у разі відмови. Гроші його не цікавили, кричав: "вийдіть із каси, я не буду ваші долари брати".

Усі свої дії чоловік виправдовував "самозахистом" від нібито групового нападу чотирьох осіб біля під’їзду, стверджуючи, що на нього "наїхав молодняк разом із бабами". Апелював до свого військового досвіду та звання майора, заявляючи, що "не міг більше терпіти". При цьому демонстрував крайній цинізм, коментуючи вбивство сусіда: "Він уже труп, у нього мізки лежать".

Під час штурму спецпідрозділом нападника ліквідували.

Внаслідок теракту загинули семеро осіб. У лікарні ще перебуває 7 потерпілих.

Слідство перевірило версію щодо можливих зв’язків нападника зі спецслужбами росії. Наразі таких зв’язків не встановлено.

Остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності стрільця на момент вчинення злочину будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури".