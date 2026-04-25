09:09 25.04.2026

Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

Судно під прапором Панами вночі зазнало атаки російських дронів під час виходу з порту на Одещині, внаслідок чого на борту сталося загоряння, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Вночі під час виходу з порту судно під прапором Панами, яке працювало на перевалці контейнерних вантажів, зазнало атаки ворожих дронів. Унаслідок удару на борту сталося загоряння. Екіпаж самостійно ліквідував пожежу. Головне – люди не постраждали. Судно продовжило рух", – написав Кулеба у Телеграм-каналі.

