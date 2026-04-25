09:05 25.04.2026

З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих, відомо про 21 пораненого – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі, пошкодженого внаслідок російського удару, тіла двох загиблих людей, водночас відомо про 21 пораненого, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі, понівеченого ударом росіян…21 людина дістала поранень. Медики надають усім необхідну допомогу", – інформує Ганжа ранком суботи у Телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Теги: #дніпро #атака_рф #жертви

09:09 25.04.2026
Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

08:29 25.04.2026
Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

07:18 25.04.2026
У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

21:01 24.04.2026
Помер один з поранених під час удару РФ по Дніпру 14 квітня, жертв вже 7 – обладміністрація

13:29 24.04.2026
До 17 людей збільшилась кількість поранених через російську атаку по Одесі – ОВА

18:37 23.04.2026
Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

12:37 23.04.2026
ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

10:42 23.04.2026
Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

09:05 23.04.2026
У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

08:26 23.04.2026
У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

