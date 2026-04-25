З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих, відомо про 21 пораненого – ОВА

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі, пошкодженого внаслідок російського удару, тіла двох загиблих людей, водночас відомо про 21 пораненого, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі, понівеченого ударом росіян…21 людина дістала поранень. Медики надають усім необхідну допомогу", – інформує Ганжа ранком суботи у Телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.