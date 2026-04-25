Інтерфакс-Україна
Події
08:58 25.04.2026

Внаслідок нічної атаки на Слов'янськ поранено чоловіка, ворог застосував FPV-дрони та КАБ – МВА

1 хв читати
Внаслідок нічної атаки російських військ на Слов'янськ із застосуванням FPV-дронів на оптоволокні та керованої авіабомби по центральній частині міста поранено одного чоловіка, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його даними, вночі ворог атакував FPV-дронами на оптоволокні трасу Київ-Довжанськ в районі Семенівки.

"Також біля шостої ранку ударив КАБом по центральній частині міста. На даний час відомо про одного пораненого чоловіка. Йому надана необхідна медична допомога", – інформує Лях в соціальній мережі Facebook.

 

Теги: #постраждалий #атака #словянськ

