Внаслідок нічної атаки на Слов'янськ поранено чоловіка, ворог застосував FPV-дрони та КАБ – МВА

Внаслідок нічної атаки російських військ на Слов'янськ із застосуванням FPV-дронів на оптоволокні та керованої авіабомби по центральній частині міста поранено одного чоловіка, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його даними, вночі ворог атакував FPV-дронами на оптоволокні трасу Київ-Довжанськ в районі Семенівки.

"Також біля шостої ранку ударив КАБом по центральній частині міста. На даний час відомо про одного пораненого чоловіка. Йому надана необхідна медична допомога", – інформує Лях в соціальній мережі Facebook.