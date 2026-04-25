Інтерфакс-Україна
08:56 25.04.2026

ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

Через нічну ворожу атаку на Миколаївщині пошкоджено лінію електропередачі (ЛЕП) та приватні будинки, знеструмлено шість населених пунктів, а також зафіксовано двох постраждалих унаслідок обстрілів за добу, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок нічної масованої атаки пошкоджено ЛЕП в Миколаївському районі. Наразі знеструмлено шість населених пунктів. Електрики вже ведуть роботи з відновлення.

Постраждалих немає", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм ранком суботи.

Крім того, протягом доби ворог 18 разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки, постраждалих немає.

"…учора та сьогодні зранку ворог 18 разів атакував FPV-дронами… В області велась бойова робота", – повідомив Віталій Кім.

За словами очільника ОВА, також відомо що за минулу добу внаслідок ранкової атаки та падіння уламків у Миколаївському районі постраждали двоє людей. 45-річна жінка отримала легкі поранення, 68-річна – гостру реакцію на стрес. Обидві отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися.

 

Теги: #пошкодження #обстріли #миколаївська #леп

