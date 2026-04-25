08:52 25.04.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1292 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 481 одиницю особового складу, з яких 223 – ліквідовано; 32 точки вильоту БпЛА; 13 артилерійських систем; 75 одиниць автомобільної техніки; 39 мотоциклів; 142 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-24.04) підрозділами СБС уражено 32204 цілі противника, з них 8220 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 25.04.2026
ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

13:36 24.04.2026
Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

08:11 24.04.2026
ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

18:34 23.04.2026
ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

16:15 23.04.2026
Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

14:31 23.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

13:40 23.04.2026
Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

13:33 23.04.2026
В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

08:48 23.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

11:08 22.04.2026
Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих, відомо про 21 пораненого – ОВА

Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

Голова Військового комітету НАТО: Потік зброї в рамках PURL йде, немає жодних ознак зменшення

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще семеро постраждали через обстріли Харківщини протягом доби

Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих, відомо про 21 пораненого – ОВА

Внаслідок нічної атаки на Слов'янськ поранено чоловіка, ворог застосував FPV-дрони та КАБ – МВА

ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб

Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

ОВА: у результаті ворожого удару БпЛА в Немишлянському районі Харкова постраждав чоловік та 1,5 річна дитина

У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

