Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1292 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 481 одиницю особового складу, з яких 223 – ліквідовано; 32 точки вильоту БпЛА; 13 артилерійських систем; 75 одиниць автомобільної техніки; 39 мотоциклів; 142 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-24.04) підрозділами СБС уражено 32204 цілі противника, з них 8220 – особовий склад", – повідомили СБС.