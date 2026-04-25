Інтерфакс-Україна
Події
08:37 25.04.2026

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, 29 артсистем, 13 бронемашин, 1257 БПЛА, а також 168 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 324 690 (+1 230) осіб, танків – 11 892 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 458 (+13) од, артилерійських систем – 40 635 (+29) од, РСЗВ – 1 753 (+0) од, засоби ППО – 1 353 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів– 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 422 (+166) од, спеціальна техніка – 4 136 (+2) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

13:36 24.04.2026
Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА