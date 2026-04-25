Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, 29 артсистем, 13 бронемашин, 1257 БПЛА, а також 168 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 324 690 (+1 230) осіб, танків – 11 892 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 458 (+13) од, артилерійських систем – 40 635 (+29) од, РСЗВ – 1 753 (+0) од, засоби ППО – 1 353 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів– 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 422 (+166) од, спеціальна техніка – 4 136 (+2) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.