Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

Фото: https://t.me/odeskaODA

Російські війська в ніч на 25 квітня масовано атакували Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено житлову забудову та об'єкти припортової інфраструктури, а також постраждали двоє людей, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними обласної військової адміністрації, на півдні регіону пошкоджено та зруйновано три приватні житлові будинки, господарське приміщення та сім автомобілів. Також зазнали ушкоджень об'єкти припортової інфраструктури.

"Вночі російські війська знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. На півдні регіону пошкоджено житлову забудову та припортову територію. На жаль, двоє людей постраждало. Ім надається необхідна медична допомога", – інформує Кіпер в Телеграм.

Пожежі, що виникли внаслідок влучань, ліквідовані. На місцях подій тривають роботи з ліквідації наслідків.