08:35 25.04.2026

Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджено житлову та припортову інфраструктуру, двоє постраждалих

Фото: https://t.me/odeskaODA

Російські війська в ніч на 25 квітня масовано атакували Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено житлову забудову та об'єкти припортової інфраструктури, а також постраждали двоє людей, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними обласної військової адміністрації, на півдні регіону пошкоджено та зруйновано три приватні житлові будинки, господарське приміщення та сім автомобілів. Також зазнали ушкоджень об'єкти припортової інфраструктури.

"Вночі російські війська знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. На півдні регіону пошкоджено житлову забудову та припортову територію. На жаль, двоє людей постраждало. Ім надається необхідна медична допомога", – інформує Кіпер в Телеграм.

Пожежі, що виникли внаслідок влучань, ліквідовані. На місцях подій тривають роботи з ліквідації наслідків.

 

08:58 25.04.2026
Внаслідок нічної атаки на Слов'янськ поранено чоловіка, ворог застосував FPV-дрони та КАБ – МВА

Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

ОВА: у результаті ворожого удару БпЛА в Немишлянському районі Харкова постраждав чоловік та 1,5 річна дитина

У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих БпЛА на Миколаївщині – ДСНС

Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

