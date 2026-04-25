Інтерфакс-Україна
Події
08:29 25.04.2026

Кількість поранених осіб унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18, ворог атакує місто понад 10 годин – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість поранених унаслідок нічної атаки на Дніпро зросла до 18 осіб, водночас ворожий обстріл міста триває вже понад 10 годин, повідомляють в обласній військовій адміністрації.

"Збільшилася кількість поранених через нічну ворожу атаку на Дніпро. Допомога лікарів знадобилася вже 18 людям", – йдеться в повідомленні очільника ОВА Олександра Ганжі у Телеграм.

За його словами, 11 постраждалих госпіталізовані. Стан 26-річної жінки оцінюється як важкий, інші поранені перебувають у стані середньої тяжкості.

Також ворог завдав удару по автозаправній станції, де виникла пожежа – горять три вантажівки. Інформація про можливих постраждалих унаслідок цього удару уточнюється.

"Понад 10 годин ворог атакує Дніпро", – інформують в ОВА ранком суботи.

 

 

