Інтерфакс-Україна
08:25 25.04.2026

ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

В ніч проти суботи противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування із застосуванням 47 ракет та 619 безпілотників різних типів, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

" За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей – 30 ракет та 580 безпілотників різних типів", – написали у телеграмі повітряного командування.

Зокрема, ліквідовано 26 крилатих ракет Х-101 (район пусків – із акваторії Каспійського моря); 4 крилаті ракети "Калібр" (район пусків – акваторія Каспійського моря); 580 ворожих БпЛА різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим.

Загалом в ніч на 25 квітня (з 18:00 24 квітня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Зокрема 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Міллерово, Курськ, Єйськ, рф, ТОТ АР Крим); 29 крилатих ракет Х-101 (район пусків – із акваторії Каспійського моря); 1 крилата ракета Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф); 5 крилатих ракет "Калібр" (район пусків – акваторія Каспійського моря).

Також 619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, близько 400 із них – "шахеди".

Наголошується, що основний напрямок удару – Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

 

08:52 25.04.2026
