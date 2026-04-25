ОВА: у результаті ворожого удару БпЛА в Немишлянському районі Харкова постраждав чоловік та 1,5 річна дитина

У Немишлянському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника постраждав 54-річний чоловік, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У Немишлянському районі було зафіксовано удар ворожого БпЛА. Пошкоджено двоповерховий приватний будинок. Постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували", – йдеться в повідомленні очільника ОВА у суботу.

Згодом Синєгубов у дописі також зазначив, що серед постраждалих стало відомо про дитину: "Також внаслідок ворожого удару БпЛА в Немишлянському районі постраждав 1,5-річний хлопчик. Він отримав гостру реакцію на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу".