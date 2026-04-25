07:44 25.04.2026

ОВА: у результаті ворожого удару БпЛА в Немишлянському районі Харкова постраждав чоловік та 1,5 річна дитина

У Немишлянському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника постраждав 54-річний чоловік, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У Немишлянському районі було зафіксовано удар ворожого БпЛА. Пошкоджено двоповерховий приватний будинок. Постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували", – йдеться в повідомленні очільника ОВА у суботу.

Згодом Синєгубов у дописі також зазначив, що серед постраждалих стало відомо про дитину: "Також внаслідок ворожого удару БпЛА в Немишлянському районі постраждав 1,5-річний хлопчик. Він отримав гостру реакцію на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:33 25.04.2026
У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

07:18 25.04.2026
У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

00:46 25.04.2026
Російський БпЛА поцілив по багатоповерхівці у Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський БпЛА поцілив по багатоповерхівці у Харкові, даних щодо постраждалих немає

07:41 24.04.2026
Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

00:12 22.04.2026
Ворожий БпЛА поцілив в інфраструктурний об'єкт у Харкові, без постраждалих

Ворожий БпЛА поцілив в інфраструктурний об'єкт у Харкові, без постраждалих

17:24 21.04.2026
УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

23:56 20.04.2026
До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

22:51 20.04.2026
У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

21:42 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

19:29 20.04.2026
У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

Голова Військового комітету НАТО: Потік зброї в рамках PURL йде, немає жодних ознак зменшення

Зеленський домовився зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії про безпекову, енергетичну та продовольчу співпрацю

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

ОСТАННЄ

25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

Польща підняла авіацію через російську атаку по території України

Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

Макрон закликав Європу до більшої впевненості у власних силах і заявив про значну підтримку України

Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

Окупанти просунулися біля Родинського на Донеччині, за добу зайняли 0,19 кв. км – DeepState

