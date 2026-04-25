07:33 25.04.2026

У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

Внаслідок атак російських дронів у Корабельному районі Херсона зафіксовано поранення трьох цивільних осіб – двох чоловіків і жінки, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Зранку район зазнав обстрілів із застосуванням безпілотників. До медичних закладів доставлено 60-річну жінку, яка отримала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення спини після скиду вибухівки з дрона, коли перебувала на вулиці.

"З самого ранку російські окупанти атакують Корабельний район міста. До лікарні доставлено 60-річну жінку…Медики оцінюють стан пораненої як середнього ступеню тяжкості", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком суботи у Телеграм.

Крім того, по допомогу звернувся 62-річний чоловік, який постраждав під час дронової атаки на зупинку громадського транспорту в цьому ж районі 16 квітня. У нього діагностовано мінно-вибухову травму та уламкове поранення, йому надається необхідне лікування.

"До лікарні у стані середнього ступеню тяжкості доставлено 57-річного чоловіка, який постраждав внаслідок дронової атаки російських окупантів сьогодні близько 5:45 в Корабельному районі", – інформує пресслужба.

За словами МВА, у постраждалого чоловіка контузія, уламкові поранення ніг, вибухова та закрита черепно-мозкова травма.

Джерела: https://t.me/kherson_miskrada/69901

https://t.me/kherson_miskrada/69902

https://t.me/kherson_miskrada/69903

