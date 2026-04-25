У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро поранені 14 людей, серед постраждалих – 9-річний хлопчик, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"14 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро. Серед них – дитина", – зазначив Ганжа у Телеграм.

За його словами, 9-річному хлопчику надали медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно. Госпіталізовано дев'ятьох людей, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що внаслідок атаки РФ у Дніпрі пошкоджено чотириповерховий будинок.

Також, за попередньою інформацією, ворог атакував у Дніпрі об'єкт промислової інфраструктури.

Згодом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук поінформував, що внаслідок удару пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків і підприємства, сталися пожежі, а одна з чотириповерхівок зруйнована. За його словами, шестеро людей наразі не виходять на зв'язок, триває рятувальна операція.