Інтерфакс-Україна
Події
07:18 25.04.2026

У Дніпрі через російську атаку поранені 14 людей, серед них дитина – ОВА

1 хв читати
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро поранені 14 людей, серед постраждалих – 9-річний хлопчик, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"14 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро. Серед них – дитина", – зазначив Ганжа у Телеграм.

За його словами, 9-річному хлопчику надали медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно. Госпіталізовано дев'ятьох людей, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що внаслідок атаки РФ у Дніпрі пошкоджено чотириповерховий будинок.

Також, за попередньою інформацією, ворог атакував у Дніпрі об'єкт промислової інфраструктури.

Згодом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук поінформував, що внаслідок удару пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків і підприємства, сталися пожежі, а одна з чотириповерхівок зруйнована. За його словами, шестеро людей наразі не виходять на зв'язок, триває рятувальна операція.

 

 

 

Теги: #дніпро #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 25.04.2026
ОВА: у результаті ворожого удару БпЛА в Немишлянському районі Харкова постраждав чоловік та 1,5 річна дитина

07:33 25.04.2026
У Корабельному районі Херсона через атаки російських дронів постраждали троє людей – МВА

00:46 25.04.2026
Російський БпЛА поцілив по багатоповерхівці у Харкові, даних щодо постраждалих немає

21:01 24.04.2026
Помер один з поранених під час удару РФ по Дніпру 14 квітня, жертв вже 7 – обладміністрація

08:55 24.04.2026
Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих БпЛА на Миколаївщині – ДСНС

07:41 24.04.2026
Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

02:48 24.04.2026
Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

18:37 23.04.2026
Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

12:37 23.04.2026
ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

10:42 23.04.2026
Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

ВАЖЛИВЕ

Голова Військового комітету НАТО: Потік зброї в рамках PURL йде, немає жодних ознак зменшення

Зеленський домовився зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії про безпекову, енергетичну та продовольчу співпрацю

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

ОСТАННЄ

25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

Польща підняла авіацію через російську атаку по території України

Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

Макрон закликав Європу до більшої впевненості у власних силах і заявив про значну підтримку України

Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

Окупанти просунулися біля Родинського на Донеччині, за добу зайняли 0,19 кв. км – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА