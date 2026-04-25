25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з малярією, Міжнародний день делегата (держав - членів ООН), Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день ДНК.

Також сьогодні Всесвітній день нюху, Міжнародний день фінансової незалежності, Всесвітній день зцілення, Міжнародний день скульптури.

Віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Марка.

Всесвітній день боротьби з малярією

Відзначається щорічно, заснований на 60-й сесії ВООЗ.

День встановлено в 2007 році Всесвітньою асамблеєю з охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Його мета - роз'яснити, що малярія виліковна та розповісти про необхідність проведення профілактичних заходів.

Малярія - паразитарна хвороба, яка характеризується нападами лихоманки, анемією і збільшенням селезінки. Існує 4 види малярії: тропічна, триденна, чотириденна і овалі-малярія. Найбільш важка - тропічна. Малярія здебільшого передається від хворої людини до здорової через укус комарів.

За даними ВООЗ, малярія продовжує загрожувати 40% населення світу. Щорічно на неї хворіють більш 500 мільйонів чоловік, а більш одного мільйона чоловік - вмирають.

Міжнародний день делегата (держав - членів ООН)

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 286.

Дату святкування обрали на честь дня проведення вирішальної та найчисельнішої конференції з наміром створення ООН за участю 51 країн світу, яка відбулась цього дня у 1945 році.

Всесвітній день пінгвінів

Дата Всесвітнього дня пінгвіна 25 квітня була обрана невипадково. Щороку цієї пори імператорські пінгвіни мігрують на материк, щоб завести потомство.

Свято підтримують багато природоохоронних організацій, зокрема, "Грінпіс". Мета цього дня - захистити пінгвінів від людської діяльності, знищення та подбати про відновлення популяції окремих видів.

У світі налічується 18 видів пінгвінів. Найбільшим із них вважається імператорський пінгвін, його зріст може досягати 120 см, а вага - понад 40 кг. Найменший - малий пінгвін, який не вище коліна дорослої людини, а його вага не перевищує 2,5 кг.

Міжнародний день ДНК

Щорічно 25 квітня в різних країнах світу святкують незвичайне свято – Міжнародний День ДНК. Саме цього дня у 1953 році у журналі Nature вчені Джеймс Уотсон і Френсіс Крік спільно з Морісом Вілкінсом і Розалінд Франклін розмістили статтю "Молекулярна структура нуклеїнових кислот", в якій опублікували результати дослідження структури молекули ДНК. Починаючи з 2010 року, День ДНК набув міжнародного статусу. Ініціатором виступив американський Національний інститут дослідження геному людини.

ДНК – це дезоксирибонуклеїнова кислота. Саме в ДНК зберігається наша генетична інформація, і саме цей тест є одним з найбільш популярних для встановлення родинних зв’язків.

Всесвітній день нюху

Всесвітній день нюху, або День обізнаності про нюх відзначають щороку в останню суботу квітня.

Це свято, ініційоване фундацією Sense of Smell Institute, має на меті нагадати нам, яку колосальну роль відіграють запахи в нашому житті — від формування емоцій до гарантування безпеки.

Свято було засноване в США з метою популяризації наукових досліджень у галузі ольфакторної (нюхової) системи. Організатори прагнули пояснити суспільству, що нюх — це не лише приємний бонус, а складний механізм, тісно пов’язаний із роботою мозку. З часом цей день вийшов за межі наукових лабораторій і став популярним у всьому світі як привід дослідити власні відчуття.

Міжнародний день фінансової незалежності

25 квітня світ відзначає Міжнародний день фінансової незалежності - ця подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та кроки, необхідні для її досягнення. Цей день надихає усіх, хто прагне забезпечити своє фінансове майбутнє, пропагуючи освіту, планування та дії на шляху до фінансової свободи.

Всесвітній день зцілення

Всесвітній день зцілення відзначається щороку в останню суботу квітня о 10:00 за місцевим часом у всьому світі та відзначається у понад 80 країнах. Цей день зосереджений на особистому та глобальному здоров’ї та зціленні та має на меті об’єднати людей у всьому світі.

Міжнародний день скульптури

Щорічно в останню суботу квітня квітня світ відзначає молоде творче свято – Міжнародний день скульптури. Подію започаткував Міжнародний центр скульптур у 2015 році.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Якова Ароновича Штейнберга (1896-1982), українського архітектора, педагога;

120 років від дня народження Лариси Костянтинівни Волошиної (1906-1975), української письменниці, поетеси, журналістки;

115 років від дня народження Віри Сергіївни Роїк (1911-2010), української вишивальниці, Героя України (2006);

90 років від дня народження Юрія Васильовича Бадзьо (1936–2018), українського літературознавця, публіциста, мислителя, дисидента, громадсько-політичного діяча, ідеолога національно-визвольного руху, автора трактату "Право жити". Дату народження подано за ЕСУ, ВУЕ, даними Віртуального музею "Дисидентський рух в Україні", НАН України, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 25.05.1936 р.;

80 років від дня відновлення (1946) в еміграції Спілки Української Молоді (СУМ).

Ще цього дня:

1901 - У штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери;

1920 - З наступу об'єднаних польсько-українських військ на Київ почалась польсько-радянська війна;

1953 - Публікація в журналі "Nature" статті британських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК;

1994 - Указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення;

1997 - Через помилку програмістів у Флориді, світова мережа Інтернет зазнала найбільшого збою в історії;

1997 - Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї;

2000 - Комісія ООН з прав людини засудила політику Росії в Чечні;

2000 - У центрі Белграда застрелили директора югославської національної авіакомпанії Жика Петровіча, близького соратника президента Югославії Слободана Милошевича.

Церковне свято

Святого апостола і євангеліста Марка

Святий апостол і євангеліст Марк, пам’ять якого вшановують 25 квітня, був першим єпископом Александрії та засновником Александрійської Церкви. Народився в Юдеї, у левитській родині, мав єврейське ім’я Йохан (Іван), а римське - Марк.

Він був сподвижником апостолів Петра й Павла, супроводжував їх у місіях і згадується в Діяннях апостолів. За наказом Петра Марк записав своє Євангеліє, яке вважається другим у Новому Заповіті. Його дім у Єрусалимі був місцем зустрічей перших християн, імовірно, саме він був юнаком, який утік із Гефсиманського саду під час арешту Ісуса.

Після мученицької смерті Петра і Павла Марк проповідував у Єгипті й заснував християнське училище в Александрії. Він став першим єпископом цього міста та активно поширював віру в Христового Воскресіння. Язичники переслідували його через проповідницьку діяльність, і зрештою святого ув'язнили.

Апостол загинув у в’язниці, а поховали його в Александрії, де згодом над його могилою збудували храм. У 820 році його мощі були перевезені до Венеції, де їх урочисто помістили в собор святого Марка. Святий шанується всіма християнськими церквами, а в іконографії його символом є лев.

Іменини:

Василь, Марк, Сергій.

З прикмет цього дня:

Якщо день видався сонячним і безхмарним - влітку варто чекати сильної спеки. Кукування зозулі вважається ознакою того, що заморозки вже не повернуться. Коли веселка високо над горизонтом - незабаром потеплішає, а якщо низько - погода зіпсується. Яблуня ще не зацвіла - врожаю яблук не буде; Теплий і зоряний вечір - гарний хлібний урожай.

25 квітня існувало повір’я, що не варто бути скупим - щедрість цього дня нібито приваблювала майбутнє багатство. Люди вірили: що більше витрачаєш, то більше отримаєш.

Також намагалися не виливати воду на землю, щоб не прогнівити небо. Вважалося, що якщо знехтувати цим, дощів може не бути, бо природа "подумає", що їй не потрібно поливати землю.

У цей день особливо уникали сварок, скандалів та суперечок. Церква завжди закликає до стриманості, миру та добрих вчинків, а не до гніву чи заздрості.

Народні прикмети застерігають також від пліток - вони нібито здатні зруйнувати порядок у житті. Рекомендували ретельно стежити за словами, щоб не накликати негаразди.

Лінь та жадібність вважалися особливо шкідливими рисами в цей день. Загалом 25 квітня прагнули провести в доброзичливості, щирості та з вдячним серцем.

Вас також можуть зацікавити новини: На вихідних в Україні дощитиме, на сході країни – заморозки

Україна попри потепління не вирощуватиме екзотичні фрукти через критичні зимові температури – думка